Уничтожена также "пачка" вражеских лейтенантов, поделились в украинской армии.

Потери России в войне с Украиной огромные, в том числе "грузом 200" стали (то есть были уничтожены) четыре майора и три лейтенанта противника.

Ликвидированы майоры Станислав Синикевич, Павел Давыдов, Игорь Иванов, а также Эльдар Хасимов. О "демобилизации" противников в своем Telegram-канале сообщил офицер "Штирлиц" из Вооруженных сил Украины (настоящее имя - Анатолий Штефан).

По его данным, "минусованы" также такие вражеские лейтенанты - Никита Игнатов, Далер Абдурахмонов и "мусор" Сергей Турушкин. Защитник украинского государства не уточнил, при каких условиях Россия понесла потери, однако показал фото уничтоженных врагов.

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Вечером 24 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что на протяжении суток между нашими защитниками и российскими захватчиками произошло 68 боевых столкновений. По его данным, в частности, "горячо" было на Авдеевском направлении - там украинские воины отразили более 30 вражеских атак.

Враги несут колоссальные потери в Украине. Общие потери РФ на 24 ноября уже составляют приблизительно 322 900 захватчиков. Кроме того, россияне уже лишились большого количества техники, в том числе 5 496 танков.

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