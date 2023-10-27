Поддельные МиГ-31 можно отличить по отсутствию теней.

Россияне продолжают рисовать поддельные самолеты на своих аэродромах, на этот раз изображение ненастоящих МиГ-31 было замечено на аэродроме Бельбек. Соответствующие спутниковые фото опубликовал OSINT-исследователь MT Anderson.

Комментируя фотографии, он отметил, что на фотографии видны различные истребители/штурмовики: вероятно Су-27/30/34, и в том числе четыре самолета МиГ-31.

"Дополнительные четыре МиГ-31 нарисованы на стоянке - обратите внимание на явное отсутствие теней", - указал аналитик.

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Также он отметил, что ВВС России используют ангары для сокрытия/защиты самолетов.

Россияне рисуют самолеты на аэродромах

Напомним, ранее стало известно, что россияне нарисовали стратегические бомбардировщики Ту-95 на аэродроме "Энгельс". Приманки зафиксировал спутник компании Planet Labs. Фотографии датированы 29 сентября. На кадрах видны две довольно реалистичные двумерные приманки, нарисованные на перроне аэродрома.

Таким образом в России пытаются защитить самолеты от атак ВСУ.

В то же время эксперты отмечали, что такие "приманки" россиян могут быть восприняты как настоящие самолеты только на изображениях от устаревших спутников.

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