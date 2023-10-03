Удары по вражеским объектам являются большой угрозой для противника, заметил представитель разведки.

После атак на аэродромы на территории РФ россияне начали придумывать способы как защитить свои самолеты. Они стали "прикрывать" их покрышками и даже рисовать граффити самолетов.

Как рассказал "24 каналу" представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, комментируя российское "творчество", удары по вражеским объектам – в частности, аэродромам – являются большой угрозой для противника. Из-за этого в РФ начали перебрасывать авиацию на другие аэродромы, что не является простой задачей.

"Поэтому мы видим покрышки и раскраску граффити самолетов – это попытка обмануть устаревшими методами современные технологии и спутники. То есть спутник отснял, как они рисуют, но они думали, что смогут кого-то в чем-то обмануть. Могут еще шамана с бубнами пустить. Шаманизм, в последнее время среди политической элиты России, очень популярное явление", – пояснил Юсов.

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Атаки по территории РФ: последние новости

Утром 1 октября беспилотники атаковали Смоленскую область РФ. Оккупанты отчитывались о "подавлении" пяти дронов. По сообщениям россиян, обошлось без разрушений, однако впоследствии СМИ установили, что дроны атаковали Смоленский авиазавод. Комментируя этот удар, в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что было сорвано производство ракет Х-59.

В тот же день был атакован Сочи. СМИ писали, что есть попадание в стоянку вертолетов, а к атаке якобы причастно ГУР МО.

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