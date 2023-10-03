После атак на аэродромы на территории РФ россияне начали придумывать способы как защитить свои самолеты. Они стали "прикрывать" их покрышками и даже рисовать граффити самолетов.
Как рассказал "24 каналу" представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, комментируя российское "творчество", удары по вражеским объектам – в частности, аэродромам – являются большой угрозой для противника. Из-за этого в РФ начали перебрасывать авиацию на другие аэродромы, что не является простой задачей.
"Поэтому мы видим покрышки и раскраску граффити самолетов – это попытка обмануть устаревшими методами современные технологии и спутники. То есть спутник отснял, как они рисуют, но они думали, что смогут кого-то в чем-то обмануть. Могут еще шамана с бубнами пустить. Шаманизм, в последнее время среди политической элиты России, очень популярное явление", – пояснил Юсов.
Атаки по территории РФ: последние новости
Утром 1 октября беспилотники атаковали Смоленскую область РФ. Оккупанты отчитывались о "подавлении" пяти дронов. По сообщениям россиян, обошлось без разрушений, однако впоследствии СМИ установили, что дроны атаковали Смоленский авиазавод. Комментируя этот удар, в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что было сорвано производство ракет Х-59.
В тот же день был атакован Сочи. СМИ писали, что есть попадание в стоянку вертолетов, а к атаке якобы причастно ГУР МО.
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