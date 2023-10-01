Для реалистичности целей российские военные даже нарисовали шины.

Россияне нарисовали якобы стратегические бомбардировщики Ту-95 на авиабазе в Энгельси.

Приманки зафиксировал спутник компании Planet Labs. Фотографии, датированные 29 сентября, опубликовало американское издание The War Zone.

На кадрах видны две довольно реалистичные двумерные приманки, нарисованные на перроне аэродрома. Вероятно, эти силуэты вырезаны из какой-то ткани. Впрочем, издание предполагает, что "скорее всего - это краска".

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Для того, чтобы фейковые Ту-95 выглядели реалистичнее, россияне даже нарисовали шины. Нарисованные приманки могут иметь несколько целей, одна из которых попытаться обмануть спутники.

"Но это явно не сработает, потому что даже ограниченные изображения с высоким разрешением с коммерческих спутников позволяют четко отличить силуэты самолетов от реальных. С помощью ряда других разведывательных источников, таких как технология synthetic-aperture radar, можно понять, что цель не является трехмерным объектом", – пишет издание.

Во-вторых, приманку могли нарисовать в надежде, что это собьет с толку операторов дронов и они не попадут в настоящий самолет.

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Напомним, что ранее в сети показали спутниковые снимки аэродрома Энгельс, на которых можно увидеть бомбардировщики, которые захватчики обтянули обычными шинами.

Известно, что после начала полномасштабной войны эта авиабаза как минимум дважды подвергалась атаке дронов. 5 декабря был поврежден два стратегических бомбардировщика Ту-95, а 26 декабря сообщалось о поражении самолетов, транспортных средств и личного состава РФ.

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