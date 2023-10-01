Россия инвестирует в контрмеры на фоне возможных ударов ВСУ, отмечают журналисты.

Нарисованные россиянами силуэты бомбардировщиков Ту-95МС на аэродроме стратегической авиации "Энгельс" могут быть восприняты как настоящие самолеты только на изображениях от устаревших спутников, отмечают журналисты портала The Drive.

Отмечается, что это единственное, на что могут рассчитывать российские войска, прибегая к таким уловкам.

"Россия инвестирует в контрмеры на фоне возможных ударов ВСУ в такой степени, которая вызывает как минимум удивление", - говорится в публикации.

Качество изготовления этих ложных целей настолько низкое, что даже сложно сразу найти ответ, зачем российские военные это вообще делают, отмечают журналисты.

Они предполагают, что таким образом россияне пытаются ввести в заблуждение спутники, которые могут использоваться ВСУ при подготовке новых ударов по аэродромам стратегической авиации России.

Однако, как отмечается, даже коммерческие спутники имеют достаточное разрешение, чтобы рассмотреть, что перед нами - ложная цель.

Россияне рисуют Ту-95 - что сообщалось

Напомним, ранее стало известно, что россияне нарисовали стратегические бомбардировщики Ту-95 на аэродроме "Энгельс".

Приманки зафиксировал спутник компании Planet Labs. Фотографии датированы 29 сентября. На кадрах видны две довольно реалистичные двумерные приманки, нарисованные на перроне аэродрома. Возможно, что силуэты вырезаны из какой-то ткани.

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