Инцидент случился в российском Ангарске. По данным местных пабликов, площадь возгорания составляет не менее 400 кв. метров.

В Российской Федерации случился очередной пожар на объекте критической инфраструктуры: на этот раз пламя охватило нефтебазу в Ангарске.

Как сообщает местный паблик "Тайга", площадь возгорания охватывает не менее 400 кв. метров - на нефтебазе горят железнодорожные цистерны и бензовоз.

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Информацию об инциденте также подтвердили по каналам Министерства обороны РФ. СМИ считают, что такое подтверждение может свидетельствовать о планах России использовать топливо нефтебазы для военных нужд.

Пожары в РФ

С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину на территории агрессора периодически случаются загадочные пожары, которые Минобороны РФ иногда замалчивает, а иногда говорит, что это украинские диверсии.

К примеру, 6 ноября, в Грайворонском районе Белгородской области уже горела нефтебаза с цистернами топлива. Тогда власти РФ переложили вину за инцидент на Украину.

В России также горят места дислокации боеприпасов. Местные СМИ писали о "хлопках" в городе Шебекино.

Не обошлось без инцидентов и в Москве: там 10 января возник пожар 3-го ранга. Изначально загорелась свалка мусора, потом огонь перебросился на склады парфюмерии, административное здание и общежитие. Еще одно происшествие было недавно в поселке Моква под Курском, тогда у местных жителей даже пропало электричество.

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