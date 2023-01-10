Общая площадь, охваченная пламенем, превысила 1 километр квадратный.

В Москве возник масштабный пожар, ранг которого повысили до третьего. Общая площадь, охваченная пламенем, превысила 1 тысячу метров квадратных. К тушению пришлось привлечь авиацию.

Как сообщили в пресс-центре московского ГУ МЧС в комментариях росСМИ, изначально загорелась свалка мусора. Затем огонь перекинулся на склады парфюмерии, административное здание и общежитие неподалеку от станции метро "Дмитровская".

На площади 500 метров квадратных обрушилась крыша. Ранг пожара повысили к 3-му и привлекли к тушению авиацию. Из общежития рядом с эпицентром пожара эвакуировали 230 человек, сообщили в московском МЧС. Информация о пострадавших и жертвах пока отсутствует.

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В ведомстве также предупредили, что по адресу ул. Добролюбова, д. 1, где было зафиксировано возгорание, расположены не только складские помещения и общежитие, но и несколько автосервисов. Огонь может распространиться и на них.

Пожары в России: последняя информация

За последние месяцы на территории РФ резко выросло количество пожаров. Один из последних возник в поселке Моква под Курском. В результате у местных жителей пропало электричество.

Масштабный пожар вспыхнул 5 января в производственном помещении компании "Беларусь МТЗ". Площадь, которую охватил огонь, составила примерно 400 метров квадратных.

Еще один пожар в начале 2023 года зафиксировали на военном объекте в Белгородской области. Жители Нового Оскола сообщили о взрывах и детонации боеприпасов.

Инцидент, сравнимый по масштабам с текущим в Москве, произошел в конце декабря в Краснодарском крае. Пожар охватил площадь более 1 тысячи метров квадратных.

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