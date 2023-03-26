Ударная волна повредила все дома поблизости.

Под Тулой якобы упал беспилотник, радиус поражения которого составляет 500 метров. О его мощи свидетельствует огромная воронка на месте происшествия.

Как сообщает "База" со ссылкой на информированный источник, из-за взрывной волны повредились дома поблизости.

"500 метров – такой радиус поражения после падения беспилотника в городе Кириевске Тульской области. Причем речь идет не только об обломках, но и о взрывной волне, приведшей к повреждениям зданий", - сказано в сообщении.

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Диаметр воронки после взрыва составляет от 10 до 15 метров, а глубина - от 6 до 8 метров.

Как сообщает "Дождь" со ссылкой на правоохранителей, под Тулой якобы взорвался украинский беспилотник Ту-141 "Стриж", начиненный взрывчаткой. Украина это не комментирует.

Взрыв под Тулой 26 марта

В воскресенье в Тульской области РФ прогремел сильный взрыв. Местные жители выложили видео с глубокой воронкой. Известно о двух пострадавших: парнях и девушке, их порезало осколками стекла.

Жители предполагают, что причиной взрыва мог стать беспилотник. На прошлой неделе беспилотник уже падал в Тульской области.

Террорист Игорь Стрелков-Гиркин иронично прокомментировал мощный взрыв в маленьком городке Кириевск под Тулой. Боевик намекнул, что зона "спецоперации" уверенно расширяется.

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