Михаил Подоляк назвал это обратной эскалацией.

Сейчас на наших глазах Россия теряет признаки своей государственности.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире информационного телемарафона. Комментируя взрывы и другие инциденты на территории РФ, он отметил, что россияне не имеют навыков анализировать события, поэтому не будут понимать, что происходит, даже когда их страна будет фрагментироваться.

"Очень важно это понять - идет обратная эскалация. Она объективна. Интенсивность войны слишком высока, масштаб войны огромен и, безусловно, Россия проигрывает войну. Это еще не так очевидно с точки зрения территориальных позиций, но очевидно, что конвенционную войну Россия проигрывает, поэтому мы и слышим постоянно заявления о ядерном оружии", - сказал он.

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Он отметил, что все эти инциденты происходят, поскольку Россия теряет признаки государственности. Так, российские власти позволяют "местным царькам" создавать собственные частные военные компании, фактически забирая у страны "монополию на насилие".

Кроме того, официальные лица разрешают и поддерживают параллельный импорт и пиратство. "Россия практически показывает, что сегодня она не соблюдает никаких законов не только международных, но и внутренних... Государство очень стремительно превращается в анклав криминальности. Потому что Россия - это, по сути, и есть криминальная территория. Просто она маскировала по признакам государственности свою истинную сущность", - сказал Подоляк.

Советник главы ОП добавил, что внутренние конфликты на территории РФ будут увеличиваться вплоть до ее распада на маленькие конфликтные теории.

Будущее России - прогнозы

По мнению профессора политических наук Ратгарского университета США Александра мотыля, Россия проиграет войну в Украине. Он считает, что после этого ее ждет распад или гражданская война.

Бывший главный экономист МВФ Кеннет Рогофф считает, что РФ держит курс на достижение уровня жизни граждан Северной Кореи, Кубы и Венесуэлы.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщал, что на Западе не имеют ясного понимания, какой должна стать Россия после этой войны.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему все равно, что будет с Россией после войны. Он отметил, что россияне сами должны думать о своей стране.

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