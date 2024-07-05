Он попал под дроновый удар.

Товарищ российского террориста Игоря Гиркина-Стрелкова, оккупант Сергей Алиев был убит в результате удара дронов в районе села Никольское.

Об этом со ссылкой на росСМИ сообщил украинский журналист Денис Казанский. "Товарищ Стрелкова-Гиркина, "рассерженный патриот" Сергей Алиев решил съездить "к старцу Зосиме" в Никольское и действительно попал прямиком к Зосиме (кто не знает - это душевнобольной схиархимандрит УПЦ МП, который умер в 2002 году)", - написал журналист.

Он отметил, что в своем последнем видео Алиев сообщил, что на дороге в Никольское работают дроны, из 10 машин подбивают 10, и у него нехорошее предчувствие.

Казанский допустил, что Алиева могли уничтожить свои же, потому что он не стеснялся часто озвучивать неудобную правду с фронта и открыто говорил о реальных настроениях жителей оккупированных территорий и неоднократно делал про это видео.

Украинский журналист детализировал, что Алиев прямо говорил, что жители оккупированной части Донбасса больше боятся российскую артиллерию, потому что она бьет куда попало и попадает по гражданским, в отличие от арты ВСУ, которая всегда бьет метко.

Война в Украине: потери оккупантов

Силы обороны Украины за сутки обезвредили более 1,1 тыс. российских захватчиков, сообщил Генштаб ВСУ. В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 5 июля 2024 года ориентировочно составили: личного состава - около 548 тыс. 580 человек, в том числе 1 110 за минувшие сутки.

Вас также могут заинтересовать новости: