Сегодня на фронте состоялось в целом уже 47 боевых столкновений.

Россияне активно атакуют на Покровском и Кураховском направлениях - там сегодня зафиксировано 25 штурмов. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 10.00 30 июня.

Отмечается, что с начала суток на фронте произошло 47 боевых столкновений, агрессор нанес восемь авиационных ударов (16 КАБ) и 38 ударов дронами-камикадзе, совершил 667 обстрелов позиций наших войск.

"Горячо на Покровском направлении. Силы обороны с начала суток отражали 15 атак противника. 10 штурмовых действий остановлено. Пять атак в районах Прогресса, Новоалександровки, Воздвиженки, Евгеновки и Новоселовки Первой продолжаются... Кураховское направление. Всего уже 10 атак противника за сегодня. Восемь попыток врага прорвать наши рубежи успеха не имели, две атаки продолжаются", - отмечает Генштаб. Видео дня

На Харьковском направлении наши войска успешно отбили одну атаку оккупантов в районе Глубокого.

"На Купянском направлении продолжается бой в районе Стельмаховки. Ситуация контролируемая. На Лиманском направлении наши войска сдерживают две атаки противника возле Невского и Макеевки. На Северском направлении враг атакует в районах Спирного, Верхнекаменского и Выемки. Всего пять штурмовых действий, три из которых уже отбиты", - говорится в сводке.

На Краматорском направлении наши войска сдерживают три атаки противника в районе Ивановского и Часового Яра. Еще одно штурмовое действие успешно отбито.

На Торецком направлении оккупанты дважды безуспешно пытались улучшить свое положение в районах Северного и Южного.

На Времовском направлении наши войска отражают две атаки противника в районе Водяного. Также успешно остановлены штурмовые действия врага в районе Урожайного.

На Гуляйпольском направлении подразделения наших войск отражают одну атаку противника на направлении Чаривного.

На Ореховском направлении Силы обороны остановили две атаки противника в районе Работино.

На остальных направлениях активных действий оккупанты не проводили.

По информации Генштаба, за прошедшие сутки зафиксировано 138 боевых столкновений. За минувшие сутки враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам два ракетных удара, с применением трех ракет, 48 авиационных ударов, в том числе с применением 90 КАБ.

В то же время авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины за прошедшие сутки поразили пункт управления, склад горюче-смазочных материалов и четыре района сосредоточения личного состава противника.

Война в Украине - последние новости с фронта

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили 1140 человек, семь танков, 19 боевых бронированных машин, 53 артиллерийские системы, одна РСЗО, два средства ПВО, 46 БпЛА ОТР, две ракеты, 75 автомобилей и 12 единиц специальной техники.

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