Мужчина из РФ заявил, что эту пропаганду необходимо продвигать среди украинцев.

Россиянин в чат-рулетке похвастался "знаниями" о войне в Украине. Он заявил, что рашисты ни на кого не нападали, а сами стали жертвой нападения.

Как сообщает OSINT-эксперт Иракли Комахидзе, во время общения с молодым украинским блогером россиянин заявил, что это оккупанты просто шли "на Польшу", а украинцы на них "напали".

"В Украине ты должен продавливать тему, что мы не на них напали, а мы шли вообще на Польшу. По сути, напали на нас они - х*хли. На нашу армию. Пока мы мимо них шли, они на нас напали", - заявил неадекватный россиянин.

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Блогер сначала обалдел от "версии" россиянина, а потом заявил, что все это ложь - Украина ни на кого не нападала. Впрочем, россиянин искренне удивился, почему его бреду не поверили.

Россиянин: "Русская армия двигалась в сторону Польши через Украину."

Блогер: "А в Польше они что забыли?"

Россиянин: "Месть."

Блогер: "За что?"

Россиянин: "Древнее злое проклятие."

Захватчик заявил, что блогер во время общения с украинцами должен убеждать их, что война началась по такому сценарию.

"Русская армия шла на Польшу, а х*хли напали на нас, пока мы шли. Ты это должен проталкивать в массы украинцев. Это так и есть", - еще раз заявил оккупант, добавив, что говорит это вполне серьезно.

Эксперт идентифицировал россиянина. Им оказался Сергей Шульман из культурной столицы РФ. Его пассия Аня Землянова родом из Тольятти, проживающая в Питере.

Другой бред русских

Ранее россияне уже позорились странными версиями войны в Украине, хоть иногда и "палились" на правде. Недавно капитан спецназа РФ, который находится под Соледаром Донецкой области, раскрыл реальное положение дел оккупантов в городе. Сначала он заявил, что город уже захватили, потом заявил, что продолжаются бои, а еще через некоторое время признал, что город до сих пор стоит.

В то же время российская пропаганда продолжает зомбировать население тяжелой артиллерией - экстрасенсами, магами и пророками. На федеральный канал пригласили экстрасенса, которого "ужалила космическая фреза".

Он рассказал удивительную историю о том, как через его тело прошла "фреза из космоса". По словам мужчины, эта магическая "фреза" якобы наделила его сверхспособностями. Теперь он может предсказывать развитие войны.

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