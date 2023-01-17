Сначала офицер армии оккупантов заявил, что город "взяли", а потом сам себе возразил.

Капитан спецназа РФ, находящийся под Соледаром Донецкой области, раскрыл реальное положение дел оккупантов в городе. Сначала он заявил, что город уже захватили, потом заявил, что продолжаются бои, а еще через некоторое время признал, что город до сих пор стоит.

Как сообщает Telegram-канал "Ищи своих", капитан вышел в стрим одного из российских блогеров и рассказал, что на самом деле происходит в Соледаре.

"Все х*ево. Соледар взяли, но все х*ево", - коротко прокомментировал оккупант.

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Он заявил, что потери РФ в Украине огромные. В частности, около 500 оккупантов ликвидировали под Авдеевкой. В Соледаре "двухсотых" еще больше.

Блогер отметил, что роспропаганда уже несколько раз отчитывалась о захвате Соледара, но оккупант с этим не согласен. "Них*я", - ответил он на вопрос, взяли ли оккупанты город.

"Говорю, как есть. Нет границ. Мы - русские, и они (украинцы - УНИАН) тоже русские. Идти брат на брата - неправильно. Я тебе откровенно говорю, мы не хотим идти друг на друга, а приказы приходят. Все, что по телевизору говорят - п*здеж", - заявил оккупант.

Затем захватчик заявил, что он "в принципе не воюет". Впрочем, он уверен, что по приказу может взять Соледар "за полчаса".

Относительно "вагнеровцев", из которых в РФ делают" героев", капитан армии оккупантов отметил, что они просто становятся "мясом". Среди наемников в Украине нет профессионалов. Все профессиональные "вагнеровцы" остались в тылу.

Бои за Соледар

Более двух недель россияне пытаются захватить Соледар Донецкой области. Город не имеет стратегического значения, но стал желанным трофеем для главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина.

Украинские военные рассказали, что оккупанты продолжают жертвовать своими людьми в попытке взять Бахмутский участок фронта под свой контроль. Россияне даже не забирают тела погибших и раненых с поля боя, а оставляют их там замерзать.

В британской разведке отметили, что украинские военные сохраняют позиции в Соледаре Донецкой области и постепенно приближаются к Кременной Луганской области. В отчете сказано, что по состоянию на 15 января ВСУ почти бесспорно сохраняли позиции в Соледаре.

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