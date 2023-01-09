По словам россиянина, всех ждет "бумеранг, который запустили в сторону РФ".

Российская пропаганда продолжает зомбировать население тяжелой артиллерией - экстрасенсами, магами и пророками. В этот раз на федеральный канал пригласили экстрасенса, которого ужалила космическая фреза".

Как сообщает Телеграм-канал "НеШутки", пропагандист Андрей Малахов представил "экстрасенса" преемником советской астрологини и целительницы Джуны.

Сам "экстрасенс" рассказал удивительную историю о том, как через его тело прошла "фреза из космоса". По словам мужчины, эта магическая "фреза" якобы наделила его сверхспособностями. Она вошла в верхнюю чакру и через пятки ушла в землю.

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Ужаленный фрезой россиянин говорит, что часто контактирует с топ-военными РФ и всегда советует им "не связываться с этой силой". "Это я смог выйти из ситуации, потому что я связан с космосом", - заявил "экстрасенс".

Не обошлось без пропагандистских "прогнозов" относительно войны в Украине. Россиянин заявил, что Европу ждут "волнения", а Россию якобы только победа.

"Бумеранг, запущенный против России, он же вернется обратно. Он повернется, подождите. Март, февраль. Там такие волнения будут везде. Везде, в Европе, везде будут. Это народ прозревает. Про-зре-вает. Они не понимают. Все будет хорошо. Наша страна непобедима. Высшие силы защищают Россию", - заявил россиянин, "связанный с космосом".

Как роспропаганда зомбирует магами и экстрасенсами

В последнее время в РФ прибегли к тактике зомбирования населения через магов, экстрасенсов и других мошенников.

Раньше такие "эксперты" в прямом эфире федерального канала убеждали россиян, что их страна станет "оазисом света", а Украины не будет.

Перед этим на росТВ показали целый мини-фильм о боевого экстрасенса, который предсказал "исход войны".

А совсем недавно в эфире одного из федеральных каналов появился дворник, к которому "пришла Ванга". Вместо того, чтобы отправить мужа к психиатру, российская пропаганда пригласила его гостем в одно из ток-шоу.

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