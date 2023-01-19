Попытка реванша России за ее неудачи в войне против Украины и угроза нового полномасштабного наступления российских сил очень реальны, отмечают министры.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр обороны Украины Алексей Резников обратились ко всем государствам-партнерам с призывом ускорить предоставление вооружения и вывести военную помощь на качественно новый уровень.

В распространенном совместном заявлении министры отмечают, что Россия не изменила своих целей в отношении Украины, которые заключаются в разрушении одного из крупнейших государств в Европе и уничтожении 45-миллионного украинского народа.

"Своим героическим сопротивлением и успешными освободительными операциями Украина убедительно доказала свою способность остановить государство-агрессора. Благодаря мужеству и выносливости украинского народа, героизму и профессионализма украинских Вооруженных сил в мире усиливается понимание – чем крепче станут оборонные способности Украины, тем быстрее Россия убедится в тщетности своих попыток покорить нашу державу, тем быстрее будет положен конец этой жестокой войне в сердце Европы", – отмечается в заявлении.

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Министры отмечают, что на сегодня уже очень много сделано для укрепления оборонного потенциала Украины.

"Наше государство благодарно более пятидесяти государствам-партнерам за их практическую военную помощь. Однако Россия еще сохраняет значительное преимущество в количестве войск, вооружений и военной техники. Российские войска продолжают наступательные действия на востоке Украины. Кремль настроен на дальнейшую активизацию боевых действий. Попытка реванша России за ее неудачи в войне против Украины, в том числе и угроза нового полномасштабного наступления российских сил, являются очень реальными", - говорится в заявлении.

Именно поэтому министры обращаются ко всем государствам-партнерам, которые уже оказывали военную помощь или планируют ее оказать, с призывом существенно усилить свой практический вклад в укрепление способности Украины защищаться, вывести эту помощь на качественно новый уровень.

"Одной из особо острых и самых неотложных нужд Вооруженных Сил Украины сегодня является улучшение их обеспеченности современной броневой техникой и усиления их огневых и маневренных возможностей с помощью танков западных образцов. Мы приветствуем смелое и очень своевременное решение Великобритании о передаче Украине первого эскадрона танков Challenger 2. Но этого недостаточно для достижения оперативных целей. Поэтому мы обращаемся к государствам, у которых есть на вооружении танки Leopard 2, в частности Греции, Дании, Испании, Канаде, Нидерландам, Германии, Норвегии, Польши, Португалии, Турции, Финляндии, Швеции. Мы гарантируем, что мы будем использовать это оружие ответственно и исключительно для защиты территориальной целостности Украины в международно признанных границах", - отмечают министры.

Также Резников и Кулеба обращаются ко всем этим и другим государствам, у которых есть соответствующие возможности, с призывом присоединиться к инициативе создания международной танковой коалиции в поддержку Украины и сделать свои практические взносы в эту инициативу.

"Мы призываем это сделать ради миллионов мирных граждан Украины, которым продолжает угрожать смертельная опасность со стороны государства-агрессора и государства-террориста России, если Вооруженные силы Украины своевременно не получат нужного усиления. Мы призываем это сделать ради граждан ваших обществ, которые требуют остановить государство-террориста, чтобы злодеяния, которые оно совершает, не пришли на их землю и в их дома", - говорится в заявлении.

Танки для Украины - что стоит знать

В начале этого года Великобритания объявила о поставках ВСУ своих основных боевых танков Challenger 2 и открыто призвала Германию последовать ее примеру. С аналогичным призывом выступили и власти США.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна согласится передать Украине танки Leopard 2, если Вашингтон поставит Abrams. Вашингтон намерен передать украинской армии боевые бронированные машины Stryker, а также малогабаритные высокоточные боеприпасы GLSDB (это сочетание авиабомбы с ракетным двигателем). В то же время танки Abrams США передавать пока не планируют

11 января во время визита во Львов президент Польши Анджей Дуда объявил о передаче Украине роты немецких танков Leopard (14 штук по стандартам НАТО). Как сообщил польский лидер во время совместного брифинга с президентами Украины Владимиром Зеленским и Литвы Гинатасом Науседой, роту танков передадут в рамках международной коалиции.

По информации СМИ, Париж также рассматривает передачу Украине своих боевых танков Leclerc, чтобы обеспечить Берлину основу для снабжения тяжелой бронетехники.

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