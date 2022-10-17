Так называемым "добровольцам" не дают кредитные каникулы.

Мобилизованные на войну в Украину россияне стали жаловаться на отсутствие обещанных выплат. Добровольцам отказывают в кредитных каникулах.

Об этом сообщил член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации Кирилл Кабанов в своем Telegram-канале.

"Финансовый вопрос вообще является очень болезненным. Каждый день выявляются новые "нюансы", нарушающие прямые права и интересы граждан. Часто это результат должностной глупости/головотяпства или несовершенство (непродуманность, неподготовленность) процедур. Понятно, что могут быть трудности технического характера, но людям о них ничего не говорят, им ничего не объясняют. И в этом основная проблема", - заявил российский политик.

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При этом он рассказал, что банки не дают добровольцам кредитные каникулы, потому что этой категории граждан нет в законе.

"Военные комиссары не в курсе проблемы, поэтому не по злому умыслу (наверное) могут ввести граждан в заблуждение в отношении этих так называемых каникул", - отметил Кабанов.

В свою очередь местные власти не объясняют, почему мобилизованные не получают обещанные деньги, а разовые выплаты "остаются примером дискриминации по региональному принципу", в связи с этим он призвал решать на федеральном уровне даже самые "незначительные проблемы мобилизуемых и членов их семей".

Мобилизация в России - что известно

Президент РФ объявил о "частичной" мобилизации в стране 21 сентября. В вою очередь глава минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал о планах призвать 300 тысяч резервистов. Однако СМИ сообщили, что реальная цифра в три или даже четыре раза больше.

Мобилизация в РФ проводилась хаотично: повестки присылали как умершим, так и многодетным отцам.

В России тысячи мужчин решили сбежать от моилизации, выехав в соседние страны. В частности, в Финляндию, Грузию, Армению, Казахстан, Монголию. С 30 сентября Финляндия закрыла границы для россиян, а на границе с Грузией, где скопились очереди, Россия развернула пункт мобилизации людей из очереди на выезд из страны. До 4 октября, по информации источников Forbes, от 600-700 тысяч до почти миллиона граждан выехали из России.

14 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что "частичная" мобилизация в России должна завершиться в ближайшее время, а в российскую армию уже призвали 222 тысячи мужчин.

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