Скорость 13 тысяч км/ч: в ВСУ рассказали о ракете, которой РФ ударила по Львову

На данный момент официально не подтверждено, была ли применена именно ракета "Орешник".

Во время атаки по Львову в четверг, 8 января, российские оккупационные войска применили баллистическую ракету. Ее тип будет установлен после изучения всех ее элементов.

Такое заявление сделали в Воздушном командовании "Запад" Воздушных сил ВСУ. Отмечается, что объекты инфраструктуры во Львове были атакованы в 23:47.

"Воздушная цель двигалась со скоростью около 13 тысяч километров в час по баллистической траектории", – говорится в сообщении.

Видео дня

В командовании "Запад" подчеркнули, что все силы и средства находятся в постоянной готовности к отражению вражеских ударов с воздуха.

Удар РФ по Львову

В 23:47 8 января во Львове прогремела серия мощных взрывов. Произошло это во время воздушной тревоги, объявленной из-за угрозы применения врагом баллистики с полигона "Капустин Яр".

Пока нет официального подтверждения того, применил ли враг ракету "Орешник". Известно, что был атакован объект критической инфраструктуры, о чем сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий. К счастью, обошлось без пострадавших.

На месте атаки провели лабораторные исследования, радиационный фон – в пределах нормы. Превышение уровня вредных веществ в воздухе также не зафиксировано.

Вас также могут заинтересовать новости: