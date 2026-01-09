Во Львове во время тревоги прогремели мощные взрывы: что известно

Власти предупреждают о возможных угрозах в течение ночи.

Вечером в четверг, 8 января, во Львове во время воздушной тревоги из-за угрозы баллистики прогремела серия мощных взрывов. Их услышали около 23:46.

Мэр Львова Андрей Садовой подтвердил взрывы. По его словам, устанавливается, что именно произошло и в каком именно районе.

Впоследствии глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что на Львовщине был атакован объект критической инфраструктуры. Более подробную информацию пообещали предоставить позже.

Видео дня

При этом Козицкий заявил, что в течение ночи возможны новые угрозы:

"Этой ночью могут быть новые угрозы. В случае объявления воздушной тревоги немедленно перейдите в укрытие".

В сети появляются сообщения о том, что город мог подвергнуться атаке российской ракетой "Орешник". Однако официальной информации по этому поводу нет.

Дополнено. Андрей Садовой заявил, что пострадавших в результате удара нет.

"Был ли это "Орешник" – пока неизвестно. Информацию предоставят военные. Есть прилет по объекту критической инфраструктуры. На месте работают все соответствующие службы, продолжается ликвидация пожара. Информации о пострадавших пока нет. Гражданские объекты и жилые дома города не пострадали", – говорится в заявлении.

Атаки РФ по Украине

8 января российские захватчики атаковали Кривой Рог. Там повреждены жилые дома. Известно об одной погибшей – это женщина 77 лет.

Кроме того, по меньшей мере 23 человека пострадали. Среди них – шестеро детей. Один человек в крайне тяжелом состоянии, сообщили представители местных властей.

Также под обстрелом оккупантов находился Херсон. Россияне ударили по кафе в центре города. Известно о трех погибших людях. Есть раненые.

Вас также могут заинтересовать новости: