На временно оккупированных территориях продолжается принудительная мобилизация украинцев в ряды российской армии.

В Мелитополе уже три тысячи жителей были принудительно мобилизованы в российские "добровольческие" батальоны.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире информационного телемарафона.

По его словам, на временно оккупированных территориях Запорожской области, в частности, в Мелитопольском районе, оккупанты продолжают принудительную мобилизацию украинских граждан в ряды российской армии.

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"Что касается в целом мобилизации, то, к сожалению, она есть. Могут просто посреди улицы людей забирать, вести в военкомат или комендатуру, и там отпускают, но сразу ставят на учет. И есть примеры, когда также забирали в армию. В общей сложности в Мелитополе забрали три тысячи жителей в какие-то псевдодобровольческие батальоны, и мобилизация, к сожалению, продолжается", - рассказал Федоров.

В то же время он отметил, что первыми под мобилизацию в ряды российской армии на временно оккупированных территориях попали коллаборанты и все те, кто получил российские паспорта.

"Сегодня, когда мы говорим о мобилизации, то именно те люди, которые получили паспорта вражеского государства, то они первые попадают под мобилизацию. Просто на блокпосту их останавливают, выводят из машины и просто сразу в окоп. Это не может не радовать, должны отвечать за свои поступки", - подчеркнул Федоров.

Принудительная мобилизация в российскую армию

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о мобилизацию российских военнослужащих, находящихся в запасе, на войну в Украине.

24 сентября в Генеральном штабе ВСУ сообщали, что в Запорожской и Херсонской областях мужчинам призывного возраста, которые отказались от украинского гражданства и получили паспорта Российской Федерации, оккупационная власть начала вручать повестки о мобилизации.

На временно оккупированных территориях Украины продолжаются мероприятия по мобилизации в ряды российской оккупационной армии, в ходе которых оккупанты осуществляют подворовые обходы, составляют списки мужчин призывного возраста, а на блокпостах усиленно проверяют документы.

3 октября мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что российские захватчики начали принудительную мобилизацию местного населения на территории оккупированного Мелитопольского района Запорожской области.

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