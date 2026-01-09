'Мы взяли этот корабль': Трамп похвастался, что США разгружают нефть с российского танкера

Президент США утверждает, что речь идет о нефти на миллиарды долларов и что российское сопровождение не решилось вмешаться.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты уже разгружают нефть с российского танкера Marinera, который недавно был захвачен американскими силами. Об этом он сказал в интервью Fox News.

По словам Трампа, российское судно направлялось в регионе Венесуэлы в сопровождении российских кораблей. Однако, как утверждает президент США, они решили не вступать в конфронтацию с американскими военными.

"Вы знаете, мы перехватили российский грузовой корабль, который там шел. У него было сопровождение из российских кораблей, но они решили не связываться с нами. И мы взяли этот корабль. Он разгружает нефть", - заявил Трамп.

Глава Белого дома также подчеркнул, что США забирают нефть на огромные суммы.

"Это нефть на миллиарды и миллиарды долларов...", - добавил он.

В то же время Трамп отказался отвечать на вопрос журналиста, контактировал ли он с правителем РФ Владимиром Путиным после захвата танкера.

Отдельно президент США прокомментировал ситуацию вокруг Венесуэлы, анонсировав встречу в Белом доме с руководителями крупнейших нефтяных компаний. По его словам, речь идет о компаниях, которые инвестируют в венесуэльскую нефтяную отрасль не менее 100 миллионов долларов.

Захват танкера Marinera

7 января американские военные задержали два танкера "теневого флота" – "Беллу 1" и "Софию". Оба судна находятся под санкциями Минфина США из-за перевозки подсанкционной иранской, венесуэльской и российской нефти.

После инцидента Минтранс РФ сообщил, что "Белла 1" получила временное разрешение на плавание под российским флагом, и заявил о нарушении международного морского права со стороны США.

По данным СМИ, нефтяной танкер "Белла 1" (после переименования – Marinera), который 7 января был захвачен американскими военными, с конца декабря находится в собственности российской компании "Буревестмарин", зарегистрированной в Рязанской области.

