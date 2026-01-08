Новый 2026-й год геополитически начался 3 января с "блицкрига" США в Венесуэле, когда американцы похитили местного диктатора Мадуро на вертолете и за 30 минут скрылись. Вся операция длилась около трех часов.

Американцы неоднократно пытались проводить такие быстрые десантные операции с захватом неудобных лидеров других стран (преимущественно в Латинской Америке), но такой молниеносный результат был впервые. Ближайшей аналогией была операция по захвату диктатора Норьеги в Панаме в 1989 году.

Но даже она длилась в общей сложности 1,5 месяца, а непосредственно захватить автократа удалось только на 13-й день спецоперации. Все это время он скрывался в посольстве Ватикана, откуда его, в конце концов, "попросили" - прямо на самолет в суд в США. Поводом также была борьба с наркотрафиком, на фоне предвыборной кампании.

Но операция считалась успешной, несмотря на убийство до тысячи граждан Панамы и около 25 американских солдат (не считая раненых). Хотя цели той спецоперации были достигнуты, Картеру это скорее навредило политически, чем помогло, ведь рядовые американцы даже такие потери и саму эту войну восприняли не очень одобрительно.

Ведь еще "свежим" был Вьетнам и провальная спецоперация в Тегеране, где только что созданная американская "Дельта" потерпела унизительное поражение и потеряла свой флот вертолетов и самолет.

А вот в Венесуэле США никого не потеряли, тогда как Каракас заявляет о 100 погибших, среди которых 32 - кубинские наемники из личной охраны Мадуро.

Пиком такой активности американцев были 1960-е годы, когда постколониальные войны и борьба за сферы влияния были на пике – Доминикана, Куба (неудачно), чуть раньше – Гватемала и т.д. Тогда, кстати, американцы тоже вспоминали о Гренландии, что было определенным отголоском "доктрины Монро" начала XIX века.

Доктрина была публично объявлена в 1823 году. После чего подконтрольная Вашингтону территория в Северной Америке выросла в несколько раз в рамках политики "Westward Expansion" 1830-1860-х годов (американский аналог "сбора земель"). Затем – территория США еще увеличилась. Но уже под немного другими лозунгами. Но значительно больше юридического контроля территорий увеличилось фактическое влияние США на американском континенте.

Ведь именно это и есть суть "доктрины Монро" во всех ее толкованиях – контроль над Западным полушарием планеты, откуда американцы планомерно "вытесняют" влияние других колонизаторов, оставляя это влияние исключительно себе.

И именно это сейчас пытается вернуть Дональд Трамп – "доктрину Монро", но в более поздней "редакции", где ставка делается на марионеточные режимы – на "вассалов".

Фактическим руководителем Венесуэлы сейчас будет госсекретарь Рубио, который и был идеологом этой концепции как неоконсерватор. Как этнический кубинец он очень хорошо знает регион. Однако классические представители MAGA – изоляционисты. Что и формирует определенный раскол внутри Республиканской партии США перед выборами этого года.

Примечательно также, что Вашингтон решил делать ставку не на венесуэльскую оппозицию в лице ее лидера Марии Корино Мачадо, а на вице-президентку в правительстве Николаса Мадуро – Делси Родригес.

Потому что, во-первых, Мачадо забрала себе Нобелевскую премию мира, которую Трамп считал "своей" (какое ужасное "безобразие"), а, во-вторых, имела наибольшую поддержку со стороны Демократической партии США. Делать смену власти в Венесуэле, чтобы "подарить" демократам "карты" под выборы? Трамп этого не допустит, конечно.

Поэтому он вообще не "демонтировал" диктаторский режим Мадуро, а просто его возглавил. Потому что этот режим теперь зависим от воли Трампа и готов идти на любые уступки в отношении недр (прежде всего – по нефти). А вот демократически избранный режим с поддержкой населения... Да ну, еще равноправных условий себе захочет – как, вот, Украина с соглашением по недрам, где Трамп вынужден был "облизаться" и отступить от кабального колониального соглашения на более умеренные и равноправные позиции.

Зачем так рисковать с Каракасом? "Лучше слабая марионетка в руке, чем независимое демократическое правительство в небе", – наверное, что-то в этом роде думал мистер Трамп. Но это уже начало давать некоторые "побочные эффекты". Ведь это уже стало аргументом для критики Трампа, из-за чего Рубио приходится чуть ли не ежедневно оправдывать своего босса перед СМИ и мировым сообществом. Хотя делает он это не очень рьяно, потому что тоже находится "на кураже" и вместе с Трампом угрожает всем, что они станут следующими. Кому именно? Там целый список.

Сильно напряглись на Кубе, ведь они фактически уже вступили в вооруженную борьбу с США и даже понесли первые потери.

Как и Мадуро ранее, кубинцы сейчас проводят "масштабные учения" на побережье и всячески запугивают американцев, чтобы те не пошли на открытую атаку против Гаваны. Но выглядит это не очень... Потому что старые советские "КУБы" в качестве ПВО на Кубе - это не только откровенный каламбур, но и даже слабее того российского, что было у Мадуро и уже не сработало. Да и у власти на Кубе, откровенно, далеко не Кастро. Никакой идеологии там уже не осталось - только страх за потерю власти.

Несмотря на это, в пользу Кубы играет то, что там нет нефти, редкоземельных элементов и вообще ничего, что могло бы заинтересовать Трампа и "окупить" военную операцию для США. Там также нет такой масштабной наркоторговли с США, а волны мигрантов, собственно, уже давно "схлынули". То есть, несмотря на личные мотивы Рубио и реваншизм Трампа, Куба не выглядит для США слишком интересной. По крайней мере, пока.

Американцы еще немного успели "попугать" Колумбию, Мексику, Сомали, Иран. Нечто досталось Индии (но исключительно в контексте пошлин). Почему-то обошлось без запугиваний Канады, однако Гренландии досталось больше всего. И, похоже, именно попытками "купить Гренландию" Трамп займется в ближайшие недели. Вряд ли он реально "купит" остров, но точно заставит европейцев чем-то поступиться. Чистый геополитический рэкет. Как раз в традициях XIX века.

Но больше всего сейчас напряглись иранцы, где уже фактически идет гражданская война, на фоне развала экономики.

А также – россияне. Потому что Кремль уже потерял до 20 миллиардов долларов только официальных инвестиций в Венесуэлу. Потерял рынок сбыта оружия, а также важный хаб своего "теневого флота", который курсировал между РФ, ИРИ, Венесуэлой и КНДР. Мы его называем "российским", но на самом деле он просто обслуживает россиян, а является, так сказать, "мировым черным рынком", на который десятилетиями все закрывали глаза.

Кстати, 120 бойцов российской группировки "Экватор" (преимущественно экс-вагнеровцы) ничего не смогли сделать против американского спецназа. В отличие от кубинцев, они даже в бою не "засветились", а были просто наблюдателями.

И здесь стоит уточнить, а почему же вокруг Мадуро было так много иностранцев? Потому что Венесуэла никогда не была монолитной, и сам Мадуро никому не мог доверять. Собственно, американская спецоперация это доказала. Ведь сопротивление "Дельте" пытались хаотично оказывать именно наемники, тогда как армия и мадуровские "титушки" просто пропустили американцев к "телу" своего "патрона".

Почему так? Потому что власть в Венесуэле была конгломератом наркоторговцев из "Картеля солнц", контрабандистов (которые занимались в том числе и "теневым флотом") и боевиков (типа "армии", которая на деле была похожа еще на одну бандитскую группировку). Хотя почему "была" – Трамп все оставил как есть, просто возглавив всю эту криминальную структуру.

Вот, например, Делси Родригес, которую США и даже Конституционный суд Венесуэлы признали "исполняющей обязанности президента". Она не является "венесуэльской Набиулиной" - технократкой с западным образованием, - а представительницей целого клана контрабандистов, которые контролируют экспорт и импорт в "империи Мадуро". Так, ее брат является главой парламента, а отец был основателем венесуэльского социализма (предшественником чавизма) и является своего рода "идолом" для левых сил страны. Несмотря на левый бэкграунд, этот клан действительно очень зависим от внешних денежных потоков, которые своей блокадой США сейчас взяли под контроль – и взяли "за горло" всех этих "родригесов".

С венесуэльской армией тоже все понятно – генералы хоть и были в этой "триаде" у власти, но на вторых и третьих ролях.

Потому что это не клан как таковой, а куча представителей меньших картелей, которые получали "в корм" какие-то отрасли или регионы. Им Мадуро был крайне неудобен. И они его откровенно "слили", как и "родригесы".

А вот "картель Солнц" – здесь все сложнее. Главный там вовсе не Мадуро, а Диосдадо Кабельо – экс-вице-президент и тоже "и.о. президента" в начале 2000-х, который затем передал власть более харизматичному Чавесу (но сохранил власть через Национальную ассамблею). И сейчас до сих пор непонятно – Кабельо тоже "слил" Мадуро в обмен на неприкосновенность, или это для него проигрыш, и все теперь будут "делить" захваченное "солнцами" за последнюю четверть века. Поскольку сейчас речь идет о "правительстве национального единства" с привлечением и этого клана, то, скорее, первое – Мадуро просто пожертвовали ради сохранения режима в целом. Но время покажет.

Впрочем, это только если говорить о привластной тусовке. Но есть еще оппозиция, которая после первых танцев на площадях перешла к определенной апатии. Ведь все надежды на демократические выборы Трамп отверг лично. А оппозиция – это не только народ, но и куча региональных кланов, которые уже вооружены и "на низком старте" для борьбы за власть.

И, что интересно, на волне антиамериканских настроений из-за откровенного рекета Трампа в отношении нефти, слышно все больше голосов о том, чтобы и сторонникам Мадуро из числа армейцев и меньших кланов "солнц" (это не один клан, а конгломерат из экс-генералов), и оппозиционерам объединиться для борьбы против "родригесов" и США. Да, все сложно и пока "подвешено" в воздухе. Тем более, что соседние страны и Испания, которая до сих пор там крайне влиятельна, публично выступили за быстрые выборы. Но Трамп, откладывая эти выборы, вполне может потерять и то, что приобрел, получив себе новую неприятность.

Себе и нам. Ведь украинцам важно, чтобы этот кризис, как и иранский, закончились как можно быстрее и, конечно же, полным разгромом антизападной "оси зла". Примечательно, что нефтяные котировки как будто и не заметили эти кризисы, что свидетельствует о перенасыщении рынка нефти в мире. Определенные "конвульсии" пошли только в Китае, ведь именно там "сливаются" основные потоки "теневой" нефти из РФ, ИРИ и Венесуэлы.

Впрочем, из венесуэльских активов китайцы в основном вышли еще в 2016 году, когда Мадуро взял китайские деньги, но почти никакой нефтяной инфраструктуры не построил – просто "бросил" партнеров.

На радость эту нишу тогда заняли россияне, которые активно инвестировали "деревянные", а теперь рвут на голове волосы (во второй раз – после Сирии) и пытаются спасти хоть что-то, рисуя на бортах "теневого флота" российские триколоры.

Зря, как показывает Трамп и его "каперские" наклонности – такие суда американцы уже начали банально захватывать под предлогом "фальшивого флага". А военным кораблям и субмаринам из РФ приходится только молча наблюдать за этим очередным унижением.

Собственно, арест танкеров "теневого флота" – это такой "тренд сезона". В прошлом году его начали французы, а в этом году на Балтике уже успели отличиться этим даже финны (которых, кстати, Кремль тоже побоялся хоть как-то задеть, потому что понимает, что второй фронт на Севере сейчас точно не потянет). О попытках морской блокады на Черном море силами Украины уже не писал разве что ленивый. И все это бьет по нефтяным доходам Кремля, что для нас является важным фактором. Как и сам прецедент, что захват российских/венесуэльских/иранских судов "под фальшивым флагом" – это уже новая норма.

Однако показательно, где именно тот российско-венесуэльский танкер "Белла/Маринера" был захвачен американцами – в водах между Ирландией, Исландией и все той же Гренландией. Что точно не является случайностью – Трамп наглядно демонстрирует границы своей "зоны влияния". В которую Украина как раз не входит.

Собственно, поэтому он и пытается всю свою вторую каденцию как-то "продать" Украину Кремлю – в обмен на поддержку против КНР и на давление на ЕС (да-да, в трамповской версии "доктрины Монро" прямо указано переформатирование ЕС в некий "орбанистан" с проамериканскими марионетками во главе). Сейчас уже пошли разговоры об "обмене Гренландии на Украину" – ЕС отдает Гренландию, а США приступает к европейскому плану "гарантий безопасности" по Украине.

Определенная правда здесь, вероятно, есть, ведь совместное коммюнике после саммита "коалиции желающих" с гарантиями безопасности для Украины США не подписали, намекая на дальнейшую торговлю. Однако не стоит все такие заголовки и "инсайды" воспринимать буквально. Трамп не контролирует Украину. Более того, уже ограничив нам поставки и финансирование, он потерял и предпоследние инструменты влияния на Киев.

А что же дальше? Нам остается продолжать делать свое дело в этом новом "прекрасном" мире, где главным является "право сильного". И приятно, что мы уже не сдались и не пошли по пути Мадуро, которого "слили" свои же. И начинаем работу над ошибками в отношении ВПК и реформы Минобороны (хотя и пока слишком осторожную). Несмотря ни на что, с нами уже вынуждены считаться, хотя публично это пока не признают.

Пока что...