В Южной Африке обнаружили месторождение важного для медицины газа

Отмечается, что это исследование поможет в поисках богатых гелием других газовых месторождений.

Ученые обнаружили под золотыми месторождениями Южной Африки неожиданную находку. В древних породах бассейна Витватерсранд находится гелий в концентрациях, которые редко встречаются.

Издание earth.com пишет, что газовый проект "Вирджиния" добывает природный газ с содержанием гелия до 12%. Основываясь на региональной геологии, ученые полагают, что гелию в этом резервуаре около 270 миллионов лет.

Они считают, что большую часть газа поставляют богатые ураном золотые рифы под бассейном, а дополнительный источник - гранитный фундамент, расположенный глубже.

Видео дня

Гелий в месторождении "Вирджиния" в основном радиогенный, то есть он образовался в результате радиоактивного распада пород в течение миллионов лет.

История гелия в Витватерсранде связывает радиоактивный распад в древней коре, микробиологическую жизнь на глубине нескольких километров и современный спрос на топливо и надежную медицинскую визуализацию.

Жидкий гелий используется в МРТ жидкий для охлаждения сверхпроводящих магнитов до сверхнизких температур, что позволяет генерировать мощные магнитные поля без сопротивления. Этот газ идеален из-за своей инертности, нетоксичности и способности достигать самой низкой температуры, хотя он и испаряется. Кроме того, его используют в лабораториях по всему миру. Ввиду выского спроса гелий стал дефицитным.

Используя газовый проект в Вирджинии в качестве лаборатории, ученые могут изучать взаимодействие геологических и инженерных факторов при разработке богатых гелием ресурсов. Исследование также поможет в поисках богатых гелием газовых месторождений по всему миру.

Ранее УНИАН писал, что исторические запасы белого водорода могут возродить "золотую лихорадку" в США.

Вас также могут заинтересовать новости: