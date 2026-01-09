Как приготовить идеально пышную яичницу: автор кулинарных книг раскрыла свой секрет

Такая яичница всегда получится вкусной.

Яичница кажется не сложной в приготовлении, однако на самом деле она получается не всегда такой идеальной, как мы того хотим. Тем не менее, американская телекухарка и писательница Айна Гартен рассказала, как сделать так, чтобы яичница точно получилась удачной, пишет allrecipes.

По словам эксперта, раньше она добавляла в яичницу много жидкости, так как считала, что это является главным моментом, однако позже поняла, что на самом деле все наоборот.

"Что происходит - это то, что жидкость как бы вытекает. Используйте меньше жидкости, и они будут легче и [более] пышными", - посоветовала Гартен.

Ингредиенты для яичницы

2 больших яйца;

1 столовая ложка сливок;

1/4 чайной ложки соли;

щепотка черного перца;

1/2 столовой ложки сливочного масла, разделенного на две части, или больше по необходимости;

20 г козьего сыра;

2 чайные ложки свежего измельченного лука-шнит.

Способ приготовления

Телекухарка предпочитает начинать готовить яичницу на горячей сковороде, однако некоторые люди говорят, что лучше на холодной, а другие вообще не используют сковороду. Вместо этого они создают водоворот в кастрюле с кипящей водой и постепенно добавляют туда яйца.

Также перед тем, как добавить взбитую яичную смесь в разогретую сковороду, Гартен растапливает в ней две столовые ложки сливочного масла и откладывает еще две столовые ложки, чтобы добавить их в конце.

После чего Айна попросила друга очень медленно перемешать яйца в сковороде деревянной ложкой. Когда яйца приготовятся, она добавляет козий сыр и посыпает измельченным луком. В конце телекухарка добавляет две столовые ложки сливочного масла.

"Яйца, сливки, масло, козий сыр, лук-шнит и еще немного масла - мы обожаем эту идеальную, воздушную комбинацию для приготовления яичницы", - добавляют в allrecipes.

