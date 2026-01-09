Армия РФ изменила тактику на Покровском направлении: эксперт описал действия врага

Подобной активности со стороны РФ не было уже более года, говорит Снегирев.

Российские оккупанты активизировались на Покровском направлении фронта и изменили тактику действий. Такое заявление сделал в эфире телеканала FREEДОМ военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев.

Он отметил, что российские захватчики массово используют бронетехнику сразу по нескольким направлениям одновременно. Такой активности со стороны РФ не было уже более года.

"Подобные случаи зафиксированы в районе Гришиного, где оккупанты с использованием большого количества бронетехники пытались без успеха более шести раз прорвать оборону. Причем в качестве штурмовиков использовали подразделение 76-й воздушно-десантной дивизии, которая считается элитной в российском понимании", – подчеркнул эксперт.

Видео дня

По словам Снегирева, российские войска пытались задействовать большое количество бронетехники в районе Родинского, Мирнограда Донецкой области, а также на Добропольском направлении. Таким образом, враг снова перешел к "тактике, более известной под названием "за ценой не постоим", говорит специалист.

Он добавил, что россияне пытаются использовать сложные погодные условия, которые создают препятствия для работы украинских дронов. Перед врагом стоит задача захватить позиции Сил обороны как в Родинском, так и по флангам группировки непосредственно в самом Покровске, пояснил эксперт.

"Но следует отметить бесполезность штурмов. Украинская сторона имеет возможность обнаружения и поражения механизированных колонн противника еще до момента их подхода к линии боевого столкновения. В Покровске уничтожена колонна из более чем 30 единиц авто- и мототехники. Удар был нанесен с использованием как FPV-дронов, так и средств поражения ствольной и реактивной артиллерии", – рассказал он.

Война в Украине: ситуация на фронте

По данным проекта DeepState, российские захватчики продвинулись в Гуляйполе, а также – в Приморском Запорожской области.

Между тем Генштаб ВСУ в сводке о ситуации на фронте по состоянию на 22:00 8 января сообщал о том, что произошло 142 боевых столкновения с врагом. Больше всего – на Покровском направлении. Там враг 27 раз пытался продвинуться на позиции украинских подразделений.

Ранее в Силах обороны опровергли информацию об оккупации населенного пункта Андреевка Сумской области. Он находится под полным контролем украинских воинов.

Вас также могут заинтересовать новости: