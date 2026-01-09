В Киевской области после вражеского удара спасли семью (видео)

В Броварском районе Киевской области бойцы ГСЧС спасли семью из четырех человек после российской атаки. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
"Спасены четыре человека - семья из Броварщины: мама, папа, бабушка и пятилетний ребенок. Их достали из-под завалов после вражеского обстрела. Все получили медицинскую помощь и находятся в больнице", - отметили в сообщении.
В ГСЧС добавили, что ночью в Киевской области армия РФ атаковала почти все районы области, в результате чего возникли пожары в жилых домах и хозяйственных постройках в Броварском, Обуховском и Бориспольском районах.
"Спасатели работали на 11 местах. Пожары ликвидированы", - отмечается в сообщении.
Российские обстрелы - последние новости
Как писал УНИАН, из-за массированной атаки РФ на Киев 9 января погибли четыре человека. Целями комбинированной атаки оккупантов стали несколько районов столицы. Повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.
"На данный момент известно о 4 погибших. Пострадали 19 человек. 14 из них медики госпитализировали. Остальным оказали помощь на месте. Среди погибших один медик. Четверо медработников пострадали", - сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Также 8 января российская армия нанесла удар по Львову. На данный момент нет официального подтверждения того, применил ли враг ракету "Орешник". Однако известно, что был атакован объект критической инфраструктуры.