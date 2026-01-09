В Киевской области после вражеского удара спасли семью (видео)

Ночью в Киевской области армия РФ атаковала почти все районы области.

В Броварском районе Киевской области бойцы ГСЧС спасли семью из четырех человек после российской атаки. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"Спасены четыре человека - семья из Броварщины: мама, папа, бабушка и пятилетний ребенок. Их достали из-под завалов после вражеского обстрела. Все получили медицинскую помощь и находятся в больнице", - отметили в сообщении.

В ГСЧС добавили, что ночью в Киевской области армия РФ атаковала почти все районы области, в результате чего возникли пожары в жилых домах и хозяйственных постройках в Броварском, Обуховском и Бориспольском районах.

Видео дня

"Спасатели работали на 11 местах. Пожары ликвидированы", - отмечается в сообщении.

Российские обстрелы - последние новости

Как писал УНИАН, из-за массированной атаки РФ на Киев 9 января погибли четыре человека. Целями комбинированной атаки оккупантов стали несколько районов столицы. Повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.

"На данный момент известно о 4 погибших. Пострадали 19 человек. 14 из них медики госпитализировали. Остальным оказали помощь на месте. Среди погибших один медик. Четверо медработников пострадали", - сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Также 8 января российская армия нанесла удар по Львову. На данный момент нет официального подтверждения того, применил ли враг ракету "Орешник". Однако известно, что был атакован объект критической инфраструктуры.

Вас также могут заинтересовать новости: