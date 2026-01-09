9 января на Земле начнется двухдневная магнитная буря (график)

Ожидается, что эта магнитная буря будет слабой, однако некоторые метеочувствительные люди могут ощутить ее влияние.

9 и 10 января на Земле ожидается магнитная буря. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

По словам ученых, скорость солнечного ветра остается близкой к фоновому уровню, но медленно увеличивается по мере приближения высокоскоростного потока из корональной дыры.

По прогнозу, эта магнитная буря не будет сильной. Ожидается максимум уровень G1 - это слабая магнитная буря.

Как сообщается, в последнее время на Солнце наблюдалось несколько вспышек класса C. Некоторые из них сопровождались выбросами корональной массы. Предварительные прогнозы показывают, что все эти вспышки направлены мимо Земли, однако эти данные еще требуют подтверждения.

Магнитные бури G1 - что важно знать

Магнитные бури уровня G1 относятся к слабым геомагнитным возмущениям. Они возникают из-за усиления солнечного ветра и воздействия потоков плазмы на магнитосферу Земли.

Такие бури редко вызывают серьёзные сбои, но, как считается, могут влиять на самочувствие метеочувствительных людей - вызывать усталость, головную боль, перепады давления и другие симптомы. В дни G1 рекомендуется соблюдать режим сна, пить больше воды и избегать перегрузок.

Возможны также незначительные помехи в радиосвязи и навигации.

