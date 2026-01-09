Могла ли РФ нанести удар по Львову 'Орешником': Игнат ответил

По его словам, мощные взрывы во Львове прогремели на фоне пусков с полигона "Капустин Яр", с которого РФ уже запускала "Орешник".

В ночь на 9 января во Львовской области прогремела серия взрывов. Вероятно, Россия осуществила пуски с полигона "Капустин Яр". Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил начальник управления коммуникации командования Воздушных сил Юрий Игнат.

"Нам известно о том, что взрывы прогремели во Львовской области. В это время была объявлена ракетная опасность по всей территории Украины. Было предупреждение об угрозе применения баллистики. Вероятно, произошли пуски с полигона на территории РФ "Капустин Яр". После чего были слышны взрывы во Львовской области", - сообщил Игнат.

По его словам, в настоящее время вся остальная информация уточняется, в частности, относительно типа ракеты, которая атаковала Львов.

Видео дня

Именно с полигона "Капустин Яр" Россия впервые запустила по Украине баллистическую ракету средней дальности "Орешник". Это произошло в ноябре 2024 года. Целью атаки стал Днепр.

Взрывы во Львове - последние новости

В ночь на 9 января мощные взрывы прогремели во Львове. В сети появляются сообщения о том, что город мог подвергнуться атаке российской ракетой "Орешник". Однако официальной информации по этому поводу нет.

В Воздушном командовании "Запад" Воздушных сил ВСУ заявили, что объекты инфраструктуры во Львове были атакованы в 23:47. Воздушная цель двигалась со скоростью около 13 тысяч километров в час по баллистической траектории.

Вас также могут заинтересовать новости: