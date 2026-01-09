Массированная атака на Киев: погибли четыре человека, есть разрушения (фото)

По одному из объектов РФ ударила повторно, когда там работали медики. Погиб один из них.

В ночь на 9 января Россия в очередной раз нанесла массированный удар по Киеву. В результате вражеской атаки погибли по меньшей мере четыре человека. Об этом сообщают глава КГГА Тимур Ткаченко в соцсетях и мэр Киева Виталий Кличко.

Целями комбинированной атаки оккупантов стали несколько районов столицы. Повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, есть погибшие и пострадавшие.

"На данный момент известно о 4 погибших. Пострадали 19 человек. 14 из них медики госпитализировали. Остальным оказали помощь на месте. Среди погибших один медик. Четверо медработников пострадали", - отметил Кличко.

Зафиксированы повреждения критической инфраструктуры. В некоторых районах города перебои с электроснабжением и водой.

В Дарницком районе частично поврежден одноэтажный магазин и остекление окон рядом расположенного девятиэтажного жилого дома, произошло возгорание в двух жилых домах и гаражах.

В Деснянском районе в результате попадания БПЛА в крышу 18-этажного жилого дома возникло возгорание. Также пожар произошел в 5-этажном жилом доме, еще в одной пятиэтажке возникло задымление в подъезде. Повреждения получили территория торгового центра и санатория.

В Днепровском районе обломки БПЛА упали на крышу одноэтажного нежилого здания. Также в результате падения обломков БПЛА возгорание произошло в 16-этажном и в девятиэтажном жилых домах. Взрывной волной частично разрушена крыша трехэтажного жилого дома. Кроме того, в Днепровском районе обломки упали на детскую площадку во дворе жилого дома и возле трамвайного депо.

В Печерском районе в результате падения обломков БПЛА произошло частичное разрушение фасада девятиэтажного жилого дома. Также повреждено нежилое многоэтажное здание.

По данным Кличко, Россия повторно атаковала один из объектов в Киеве, когда там работали медики. Во время этой атаки погиб один из них.

Спасатели показали первые кадры последствий ударов по столице. Сейчас спасательные работы продолжаются.

Массированная атака на Украину - последние новости

В ночь на 9 января российские оккупационные войска атаковали Киев. В столице раздавались взрывы, есть разрушения. Сообщалось, что в Киеве начались перебои с водоснабжением в результате массированной ракетной атаки врага и вызванных повреждений критической инфраструктуры.

Кроме того, мощные взрывы прогремели во Львове. В сети появляются сообщения о том, что город мог подвергнуться атаке российской ракетой "Орешник". Однако официальной информации по этому поводу нет.

