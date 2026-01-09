В Японии кошек назначают начальниками железнодорожных станций, и это приносит деньги

Железнодорожная компания Wakayama Electric Railway начала кошачью традицию почти 20 лет назад.

На юге Японии в префектуре Вакаяма начальниками двух железнодорожных станций назначили обычных кошек. Об этом сообщает официальный сайт железнодорожной компании Wakayama Electric Railway.

Кошки Йонтама и Фукутама получили новые должности во время торжественной церемонии с участием представителей железнодорожной компании. Йонтама назначена начальником станции Киши, а Фукутама займет аналогичную должность на станции Идакисо. Кроме того, статус кандидата получила трехцветная кошка Рокутама: она будет проходить стажировку на обеих станциях.

Обязанности этих кошачьих начальников заключаются в пребывании на станции в специально оборудованном офисе (переоборудованной билетной будке), приветствии пассажиров своим присутствием и привлечении туристов, что способствует популяризации железнодорожной линии Кишигава. Кошки работают по графику, носят специальные фуражки станционного начальника и получают зарплату, которая, правда, выдается им сразу едой.

Церемония собрала более 200 человек, в том числе представителей местных властей и местных жителей.

Традиция кошачьих начальников на японской железной дороге

Назначать хвостатых начальников станций на железной дороге в префектуре Вакаяма начали в январе 2007 года. Первой эту должность на станции Киши получила восьмилетняя кошка Тама. Так местные власти и железнодорожники хотели повысить пассажиропоток на линии Кисигава, которая находилась под угрозой закрытия из-за финансовых трудностей. Присутствие Тамы действительно значительно увеличило пассажиропоток (на 17% в первый месяц) и принесло около 1,1 миллиарда иен в местную экономику благодаря туризму.

Тама получила ряд повышений и со временем дослужилась до "почетного президента компании". Станцию Киши перестроили в кошачий стиль в 2010 году. После смерти Тамы в июне 2015 года ее похоронили по синтоистскому обряду и признали местным божеством, которому поставили часовню прямо на платформе станции.

Дело Тамы продолжили другие кошки, имена которых обязательно содержат часть "тама". Так, вторым начальником станции Киши стал Нитама, который проработал 10 лет до своей смерти в конце 2025 года. Теперь ему на смену пришли Йонтама и Фукутама, а их эстафету впоследствии может перенять Рокутама.

Традиция кошек-железнодорожников в Вакаяме является частью более широкого процесса, известного в Японии под термином "некономика" (дословно – "кошкономика"). Использование кошек-маскотов (официальных талисманов) в бизнесе действительно дает заметный экономический эффект, привлекая к компании внимание клиентов и деловых партнеров.

Как писал УНИАН, весной прошлого года в Японии открыли первую в мире железнодорожную станцию, построенную с помощью 3D-печати. Новое здание возвели всего за шесть часов в сельской местности Арида к югу от Осаки, заменив старую деревянную конструкцию.

Станцию собрали из бетонных элементов, напечатанных на заводе, по принципу конструктора в течение одной ночи. По словам представителей железнодорожной компании, обычно подобное строительство длится около двух месяцев, поэтому скорость стала главным преимуществом проекта.

