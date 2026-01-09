'РФ не нападет снова': Трамп намекнул, что США готовы защищать Украину в будущем

Американский лидер подчеркнул, что ключевую роль в гарантиях безопасности Украины должны играть европейские союзники.

Президент США Дональд Трамп готов взять на себя обязательства по участию Соединенных Штатов в будущей обороне Украины, поскольку убежден, что Россия не пойдет на новое вторжение. Об этом он сказал в интервью The New York Times.

"Я твердо убежден, что они не станут вторгаться снова, иначе я бы на это не согласился", - заявил Трамп.

Как отмечает NYT, американский лидер отвечал на вопрос, готов ли он вступить в войну для защиты Украины в случае, если Россия нарушит возможное перемирие и снова начнет агрессию.

Гарантии безопасности для Украины

В материале напоминается, что президент Украины Владимир Зеленский в рамках переговоров о прекращении войны настаивает на получении четких гарантий безопасности от западных партнеров, в частности от США. Киев хочет, чтобы союзники обязались помогать Украине в случае нового вторжения после заключения мирного соглашения.

По оценке NYT, комментарии Трампа стали самым четким сигналом его готовности поддержать такие обязательства - по крайней мере в формате поддержки союзников.

В то же время президент США вновь выразил убеждение, что Владимир Путин якобы стремится к миру, несмотря на то, что Россия так и не прекратила войну после почти года переговоров с администрацией Трампа.

"Я думаю, что он хочет заключить соглашение. Но я думал об этом - я думал об этом уже давно", - сказал американский лидер.

Комментируя возможное мирное соглашение, которое предусматривало бы военную поддержку Украины в случае нового нападения РФ, Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты будут играть в этом не ведущую роль.

"Давайте скажем так: ее союзники, вся Европа, другие страны, которые в это вступают - и Соединенные Штаты", - отметил он.

Мирные переговоры - что известно о гарантиях безопасности

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что двусторонний документ об американских гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации на высшем уровне.

Кроме того, как добавил глава государства, "были обсуждены и сложные вопросы из базовой рамки для окончания войны, и украинская сторона представила возможные варианты финализации этого документа".

