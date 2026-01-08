В Иране на фоне масштабных протестов отключили доступ к интернету, - CBS News

На улицах Тегерана собрались огромные толпы.

В Иране на фоне масштабных протестов, похоже, отключили доступ к интернету. Он исчез в столице – Тегеране – и некоторых других регионах страны.

Об этом со ссылкой на источники сообщает CBS News. Между тем мониторинговая организация NetBlocks информирует, что данные в режиме реального времени "свидетельствуют о том, что Иран сейчас находится в состоянии общенационального отключения интернета".

"Этот инцидент является следствием серии усиленных мер цифровой цензуры, направленных против протестов по всей стране, и ограничивает право общественности на общение в критический момент", – говорится в заявлении.

Видео дня

Один из собеседников сообщил журналистам, что на улицах Тегерана "собрались огромные толпы. Это беспрецедентно". По его словам, интернет не работает для большинства жителей города.

При этом некоторые люди, имеющие более надежные бизнес-аккаунты, все еще могут пользоваться сетью. Однако вскоре связь с источником установить не удалось, что может свидетельствовать о распространении отключений.

В социальных сетях также появились сообщения о том, что веб-сервисы не работают или сильно ограничены в таких городах, как Исфахан, Лодеган, Абданан и некоторых районах Шираза.

Перебои в работе интернета в стране произошли в тот момент, когда иранцы начали выходить на улицы и выкрикивать лозунги против режима. Это стало откликом на призыв иранского принца Резы Пахлави, сына бывшего шаха, который находится в изгнании.

CBS News со ссылкой на аналитиков пишет, что масштаб реакции на призыв Пахлави может определить, закончатся ли 12-дневные протесты, как и предыдущие волны беспорядков, или перерастут в более серьезный вызов для власти и спровоцируют новые репрессии.

"Все огромные толпы в моем районе поддерживают Пахлави, и мои источники из нескольких районов сообщают то же самое – толпы, поддерживающие Пахлави, бесспорно преобладают", – сообщил CBS News источник в Тегеране.

Известно, что за время протестов в Иране погибло по меньшей мере 39 человек, среди них – не менее четырех сотрудников служб безопасности. Кроме того, более 2260 человек были задержаны.

Журналисты акцентируют, что власти страны регулярно ограничивают или блокируют доступ к интернету, когда ожидают значительных протестов или других событий, которые могут дестабилизировать ситуацию.

Протесты в Иране

Иран охватили крупнейшие за последние несколько лет протесты. Люди вышли на улицы из-за рекордного падения курса национальной валюты и стремительного роста инфляции.

На ситуацию уже отреагировали в Вашингтоне. Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что США могут ликвидировать верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи, если убийства протестующих будут продолжаться.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп также заявил, что есть вероятность новых ударов по Ирану:

"У них дела идут очень плохо. И я дал им понять, что если они начнут убивать людей, что они обычно делают во время своих беспорядков, если они это сделают, мы очень сильно по ним ударим", – заявил Трамп.

Вас также могут заинтересовать новости: