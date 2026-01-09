Пуховые и синтетические подушки можно стирать в стиралке, но есть важное исключение

Эксперты дали точные инструкции, которые помогут постирать и высушить подушки.

Далеко не все стирают подушки так же регулярно, как постельное белье. Поэтому они могут становиться рассадником бактерий. Однако стирать подушки проще, чем вы думаете, поскольку многие из них можно стирать в стиральной машине, говорится на сайте известной советчицы Марты Стюарт.

Внимательно прочитайте этикетки с инструкциями, прежде чем приступить к чистке, и обратите внимание на состав материала подушки. Фактически, способ стирки подушки и ее безопасная стирка в стиральной машине полностью зависят от материалов, из которых она изготовлена.

"Самое главное – это понимание наполнителя. Это определяет, безопасна ли стирка и насколько бережной она должна быть", – говорит Эшли Киддер, эксперт по стирке.

После того, как вы определитесь, что подушки можно безопасно стирать в стиральной машине, следует придерживаться нескольких руководящих принципов. "Я всегда рекомендую стирать две подушки одновременно, чтобы машина была сбалансирована, поскольку это предотвратит их деформацию", – уточнила Барбара Штерн, эксперт по текстилю и постельному белью . Это особенно касается машин с вертикальной загрузкой. Для машин с фронтальной загрузкой добавьте несколько полотенец, чтобы барабан был стабильным.

Как стирать пуховые и перьевые подушки в стиральной машине

Киддер рассказала, что пух очень хорошо реагирует на воду – если его полностью высушить после стирки.

Инструкции по стирке

Настройки: нежное или деликатное

Температура воды: теплая

Рекомендуемое средство для чистки: мягкое моющее средство; без смягчителя ткани

Особые предостережения: необходимы циклы полоскания, чтобы удалить все остатки мыла, которые могут привести к слипанию пуха.

Сушка: низкая температура или режим сушки на воздухе

Особые замечания: добавьте 2-3 чистых теннисных мяча или мяча для сушки, чтобы разбить комки и равномерно распределить наполнитель. Убедитесь, что ваша подушка полностью сухая, так как пух может скрывать влагу, вызывающую плесень, глубоко внутри наполнителя.

Как стирать синтетические подушки в стиральной машине

Синтетические подушки легче всего стирать в стиральной машине. "Они хорошо удерживают влагу, и их не нужно стирать так сильно, как пуховые", – говорит Киддер. Синтетические подушки также более устойчивы к нагреванию и встряхиванию, добавила Штерн.

Инструкции по стирке

Цикл: обычный

Температура воды: теплая

Рекомендуемое чистящее средство: мягкое моющее средство

Сушка: на среднем нагреве

Особые замечания: добавьте чистые теннисные мячи или мячи для сушки, чтобы предотвратить образование комков и восстановить объем. Также проверяйте подушки каждые 15-30 минут, чтобы убедиться, что наполнитель полностью высох, поскольку любая остаточная влага может вызвать запах или плесень. Они сохнут быстрее, чем пух, но все равно проверяйте наличие влажных пятен в центре.

Как стирать подушки из пены с эффектом памяти и латекса

Подушки из пены с эффектом памяти или латекса не нужно стирать в стиральной машине. Эта пена впитывает воду, как губка, и сохнет очень долго, что может привести к появлению плесени. Кроме того, машина, вероятно, порвет материал, разрушив пену и оставив у вас барабан, полный комочков.

Рекомендуется только точечная чистка и дезодорирование подушек с эффектом памяти. Для этого посыпьте поверхность пищевой содой, оставьте на несколько часов и пропылесосьте, чтобы удалить запахи.

Частота очистки

По словам экспертов, подушки следует чистить каждые три-шесть месяцев, чтобы уменьшить накопление грязи, жиров, бактерий и аллергенов. Однако помните, что людям с аллергией может быть полезнее более частая чистка.

Пену с эффектом памяти следует чистить по мере необходимости, а ее чехол регулярно стирать. Наволочки или защитные наволочки следует стирать чаще – каждые несколько недель.

Как часто нужно стирать постельное белье

Как известно, во время сна мелкие частицы кожи накапливаются на постельном белье. Поэтому это благоприятное место для размножения бактерий и грибков. В зависимости от скорости загрязнения, эксперты советуют полностью менять и стирать постельное белье каждые одну-две недели. При этом наволочки можно менять еще чаще – два раза в неделю.

