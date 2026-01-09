Китай остановил создание крупнейшего в мире ускорителя частиц: названа причина

Разработка китайского коллайдера стартовала еще в 2012 году.

Китай остановил изготовление крупнейшего в мире ускорителя частиц. Круговой электрон-позитронный коллайдер (CEPC) должен был иметь длину около 100 километров, что намного больше, чем Большой адронный коллайдер (LHC) CERN длиной в 27 километров.

Об этом сообщает ресурс BGR. Отмечается, что разработка китайского коллайдера стартовала еще в 2012 году, когда CERN открыл частицу бозона Хиггса. Однако в пятилетний план страны на 2026-2030 годы этот огромный проект не включили. Вероятно, Пекин считает его менее приоритетным, и он получит меньше финансирования и ресурсов.

Ван Ифан из Института физики высоких энергий подтвердил это изменение. Отмечается, что команда планирует повторно подать предложение по CEPC в 2030 году. Ориентировочная стоимость проекта оценивается в 5,1 млрд долларов.

"Подводя итог, можно сказать, что китайский CEPC выбыл из проекта, вероятно, из-за требований к затратам и ресурсам, но европейский FCC все еще имеет потенциал, и китайская команда физиков может присоединиться, если предложение будет одобрено до следующего раунда китайских планов", – говорится в материале.

Система LHC, как ожидается, будет выведена из эксплуатации к 2040-м годам. Если в Европе все-таки утвердят проект, то ускоритель FCC начнут строить в 2030-х годах.

Однако строительство не может начаться так просто. Сначала государства-члены CERN и международные партнеры должны дать зеленый свет проекту модернизации.

Научные проекты Китая

В октябре мы рассказывали о том, что Китай сделал гигантский шаг вперед в создании многоразовой ракеты. Компания Landspace провела первое испытание двухступенчатой ракеты Zhuque-3.

Ранее Китай представил первый плазменный реактивный двигатель, который может стать прорывом в авиации. Он не использует водород или батареи и не выбрасывает в атмосферу химические вещества.

