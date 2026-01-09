Зимняя непогода не отступает: 9 января Украину накроют снег, метели и сильный ветер

Почти по всей Украине будет гололедица, а в ряде областей пройдут значительные дожди с мокрым снегом.

Сегодня, 9 января, в Украине продолжится зимняя непогода. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"9 января утром в северной части значительный снег, в Запорожской, Донецкой, Луганской областях значительный дождь с мокрым снегом", - прогнозируют синоптики.

Также по всей Украине, кроме Закарпатья, востока и юго-востока, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с и метели.

Кроме того, в большинстве областей на дорогах будет гололедица.

Из-за непогоды почти по всей Украине, кроме Крыма и Херсонской области, объявлен I уровень опасности, желтый.

Непогода в Украине - последние данные

8 января погода в Украине значительно ухудшилась. Во многих областях прошел сильный снег, из-за чего было парализовано движение транспорта на трассах, особенно - на западе страны.

Также сильные снегопады вызвали задержки поездов на западном направлении. "Укрзализныця" тогда отметила, что на западной Украине наблюдаются сложные для движения погодные условия.

Министр внутренних дел Игорь Клименко, ссылаясь на данные Украинского гидрометеорологического центра, сообщил, что погодный апокалипсис задержится на неделю.

"Сейчас особенно важно соблюдать правила безопасности, быть внимательными и не отправляться в дальние поездки без крайней необходимости", - подчеркнул он.

