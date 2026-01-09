Россия наладила схему поставок терминалов Starlink для войны против Украины

Россия наладила схему поставок американских терминалов Starlink для использования их в войне против Украины. Москва проделала это путем махинаций в декларациях и записях о сертификации продукции.
Как сообщает ресурс Nordsint, расследование журналистов показало, что часть терминалов попадала на территорию агрессора не напрямую от производителя, а через сеть лицензированных поставщиков и посредников из ряда стран.
Отследить одного из таких посредников помогла ошибка в документах. В них терминалы Starlink были записаны как "другие электронные комплектующие" или как товары для гражданского использования. Такая подмена понятий затрудняет экспортный контроль.
Примечательно, что официально компания SpaceX отрицает поставки своих продуктов в РФ. Однако россияне используют параллельный импорт, а аккаунты активируют через другие страны. В документах фигурировал адрес компании Castor Marine, что в Нидерландах, а ранее – адрес дилерского центра Tesla в Амстердаме.
В документах фигурирует и компания из ОАЭ Emaross Group. Отмечается, что это транспортно-экспедиторская компания из Шарджи, которая, согласно информации на ее веб-сайте, специализируется "на поставке и доставке новых и подержанных автомобилей".
Starlink на российском оружии
Американские терминалы спутниковой связи уже не раз фиксировали на российской технике и вооружении на передовой. В частности, их устанавливают и на дроны.
В ГУР сообщали, что оккупанты установили Starlink на "Молнии". Враг адаптировал беспилотник для ведения воздушной разведки.
Специалист по системам радиосвязи Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что россияне применяют Starlink уже и на бронетехнике.