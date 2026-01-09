Россия наладила схему поставок терминалов Starlink для войны против Украины

Выяснить детали помогла ошибка в документах.

Россия наладила схему поставок американских терминалов Starlink для использования их в войне против Украины. Москва проделала это путем махинаций в декларациях и записях о сертификации продукции.

Как сообщает ресурс Nordsint, расследование журналистов показало, что часть терминалов попадала на территорию агрессора не напрямую от производителя, а через сеть лицензированных поставщиков и посредников из ряда стран.

Отследить одного из таких посредников помогла ошибка в документах. В них терминалы Starlink были записаны как "другие электронные комплектующие" или как товары для гражданского использования. Такая подмена понятий затрудняет экспортный контроль.

Примечательно, что официально компания SpaceX отрицает поставки своих продуктов в РФ. Однако россияне используют параллельный импорт, а аккаунты активируют через другие страны. В документах фигурировал адрес компании Castor Marine, что в Нидерландах, а ранее – адрес дилерского центра Tesla в Амстердаме.

В документах фигурирует и компания из ОАЭ Emaross Group. Отмечается, что это транспортно-экспедиторская компания из Шарджи, которая, согласно информации на ее веб-сайте, специализируется "на поставке и доставке новых и подержанных автомобилей".

Starlink на российском оружии

Американские терминалы спутниковой связи уже не раз фиксировали на российской технике и вооружении на передовой. В частности, их устанавливают и на дроны.

В ГУР сообщали, что оккупанты установили Starlink на "Молнии". Враг адаптировал беспилотник для ведения воздушной разведки.

Специалист по системам радиосвязи Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что россияне применяют Starlink уже и на бронетехнике.

