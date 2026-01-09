9 января принято поздравлять танцоров и обладателей имени Степан.

Начало января в далекие времена было тяжелым периодом для славян, поскольку это было самое голодное время в году. Однако народный праздник сегодня в Украине имеет также и несколько счастливых обычаев. А на планете отмечается пара крупных торжеств.

Какой сегодня праздник в мире

9 января известно как День рождения iPhone. В эту дату 2007 года Стив Джобс представил Айфон 1 - первый в линейке смартфонов Apple. Это событие ознаменовало революцию на мобильном рынке и сделало сенсорные телефоны как никогда популярными.

Также проводится профессиональное торжество - Международный день хореографа. Его цель - почтить труд мастеров танцевального искусства и популяризировать профессию. В честь события каждый желающий может записаться на курсы танца.

Также есть менее известные международные праздники сегодня - это День статического электричества, День абрикоса, День невыполненных новогодних обещаний, День касуле.

Какой сегодня праздник церковный

Когда православная церковь еще жила по старому календарю, то в эту дату чтила апостола Стефана и отмечала День ангела Степана.

Смена календарей повлекла за собой изменения того, какой сегодня церковный праздник у православных. По новому стилю теперь чествуют чудотворца Евстратия Чудотворца и святого Полиевкта Мелетинского.

Какой сегодня праздник в Украине

Общественный деятель Степан Федак, историк Степан Томашевский, кинорежиссер Сергей Парджанов, биатлонистка Елена Пидгрушна и военный Воздушных сил, Герой Украины Степан Тарабалка родились именно 9 января.

Официально же никакой праздник сегодня наша страна не отмечает.

Какой сегодня праздник народный

Славяне на протяжении столетий записывали свои наблюдения за погодой и составили приметы:

если снег идет крупными хлопьями, то приближается оттепель;

ночью усилился мороз - весь январь будет холодным;

если окна покрылись рисунками, то скоро похолодает;

туман предвещает скорое потепление.

В давние времена к этому периоду уже заканчивались зимние Святки. Украинцы прекращали праздновать и возвращались к повседневным делам. Существовало поверье, что в праздник 9 января нужно хорошо потрудиться: кто много поработает, тот в этом году благополучно заживет. На улицу же старались не выходить из-за сильных морозов и боязни нечисти.

Владельцы лошадей заботились о животных, меняли им подковы и давали лакомства. Коня не привлекали к работе, чтобы не заболел. А еще сегодняшний день считается очень хорошим для любых финансовых дел и продаж. У торговцев будет большая выручка.

Что нельзя делать сегодня

Наши предки не делали трех вещей в доме: не мыли полы, ничего не шили и не примеряли чужих вещей. Также старались не лениться и заканчивать все начатое. Также есть один запрет для купцов. Хотя в целом для них сегодня праздник удачный, нельзя перечитывать деньги и хвастаться заработком.

