В Индии записали голос редкой птицы, которую многие годы считали исчезнувшей

Орнитологи записали характерный двузвучный крик этого вида, что стало первым подтвержденным сигналом его присутствия за последние годы.

В Индии впервые за более чем десять лет зафиксировали признаки существования одной из самых редких птиц в мире - короткоклювого бегунка, которого считали почти исчезнувшим. Во время ночного обследования в штате Андхра-Прадеш орнитологи записали характерный двузвучный крик этого вида, что стало первым подтвержденным сигналом его присутствия за много лет. Об этом пишет ECONews.

Отмечается, что крик этой птицы записала команда орнитологов-любителей 24 августа в индийском штате Андхра-Прадеш. Аудиофайл с указанием времени и координат впоследствии архивировали, чтобы другие специалисты могли его проверить.

Видео дня

Издание рассказало, что поиски птицы начались с личного увлечения орнитолога-любителя Хариша Тангараджа. Он узнал о короткоклювом бегуне от человека, который одним из последних видел его. Вместе с другими орнитологами он начал искать кустарниковые ландшафты, похожие на заповедник Шри-Ланкамаллешвара, который годами считался основным очагом этого вида.

Кабинетные исследования в июле и августе указали на недооцененные места обитания за пределами заповедника, и выезд в поле в конце августа быстро подтвердил, что это предположение было правильным.

Что это за птица - короткоклювый бегунок

Короткоклювый бегунок – это наземная птица среднего размера с бурым оперением, длинными ногами и большими глазами. Он приспособлен быстро бегать по неровной почве ночью. Птица охотится на насекомых короткими рывками, после чего замирает на длительное время – такое поведение делает ее почти невидимой в свете фонаря.

Он предпочитает низкие колючие кустарники с открытыми участками, которые люди часто считают "пустыми". Скрытый образ жизни в сочетании с глобальной оценкой численности всего от 50 до 249 взрослых особей объясняет, почему даже опытные наблюдатели редко его видят.

Ареал обитания короткоклювого бегунка

За последние 125 лет этот вид то появлялся, то исчезал из поля зрения ученых. Описанный в XIX веке, он исчез на большую часть XX века, а в конце века был вновь открыт в небольшой части гор Восточные Гаты. Большинство современных наблюдений происходили из одного охраняемого ландшафта вокруг заповедника Шри-Ланкамаллешвара.

За пределами этой территории короткоклювый бегунок снова считался исчезнувшим. Новая аудиозапись из Андхра-Прадеш сделана вне известных "горячих точек", что ставит под сомнение представление о том, что вид выжил только в одном заповеднике.

Значение современных методов исследования

Это открытие также демонстрирует возможности современных методов прослушивания. Ранее исследователи использовали следовые полосы и фотоловушки, чтобы фиксировать отпечатки лап и изображения, не беспокоя птицу ночью. Сегодня все больше полагаются на биоакустику - систематическое изучение звуков животных.

Четкие протоколы определяют, как размещать рекордеры, как долго их использовать и как хранить каждый файл. Впоследствии специалисты сравнивают высоту тона, ритм и интервалы двутонального крика со старыми эталонными записями. Спектрограммы преобразуют звук в визуальный рисунок, что облегчает отделение крика бегуна от фонового шума или имитаций.

В статье отмечается, что эта цепочка доказательств имеет большое значение, ведь непроверенные слухи могут ввести в заблуждение ученых. Время, место и структура крика вместе делают эту запись полноценным научным подтверждением. Второй этап обследований по той же методике и при подобных погодных условиях поможет подтвердить, что этот крик не был случайностью.

Поиск "потерянных" птиц

Старший специалист Красного списка Алекс Берримен назвал это открытие "чрезвычайно увлекательным" и подчеркнул, что "поиск и документирование потерянных птиц - очевидный первый шаг к их сохранению".

Он отметил, что более 110 "потерянных" видов птиц в мире до сих пор не имеют недавних подтвержденных наблюдений и многие из них находятся на грани исчезновения.

Местные ученые восприняли новую запись как редкий луч надежды.

"Это означает, что для этого вида еще есть шанс. Я надеюсь, что дальнейшие поиски дадут положительные результаты", – сказала Парвин Шейх из Бомбейского общества естественной истории.

Она и ее коллеги призывают расширить стандартизированные ночные обследования далеко за пределы традиционных заповедников, прозрачно архивировать все аудиозаписи и сочетать звуковые данные с другими методами – фотоловушками и фиксацией следов, чтобы доказательная база оставалась надежной.

Ранее УНИАН писал, что в джунглях впервые за много лет на видео сняли уникального хищника, которого считали исчезнувшим. Речь идет об азиатской золотой кошке катопума теминку – одном из самых неуловимых хищников Азии. На коротком видео, обнародованном Департаментом национальных парков, дикой природы и охраны растений Таиланда, зафиксировано, как кошка спокойно прогуливается по тропе в глубине Нацпарка Кхао Луанг.

Вас также могут заинтересовать новости: