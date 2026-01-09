Ракетная атака на Львов: в поселке на окраине внезапно пропало газоснабжение

Как пояснил мэр, сработала автоматическая система безопасности газа. Сейчас специалисты работают над восстановлением газоснабжения.

После российской атаки на Львов в ночь на 9 декабря в одном из поселков на окраине внезапно пропало газоснабжение.

Как сообщил мэр Львова Андрей Садовый, речь идет о поселке Рудно Львовской общины. В результате ракетной атаки сработала автоматическая система безопасности газа.

"Из соображений безопасности газоснабжение временно прекращено для 376 абонентов на нескольких улицах. Это не авария в сети – защита сработала из-за ударной волны", – отметил Садовый.

Он добавил, что специалисты уже работают на месте, проверяют оборудование. После этого газ подадут.

Взрывы во Львове

Как сообщал УНИАН, в ночь на 9 января мощные взрывы прогремели во Львове. В сети появляются сообщения о том, что город мог подвергнуться атаке российской ракетой "Орешник".

В Воздушном командовании "Запад" Воздушных сил ВСУ заявили, что объекты инфраструктуры во Львове были атакованы в 23:47. Воздушная цель двигалась со скоростью около 13 тысяч километров в час по баллистической траектории.

Вероятно, Россия осуществила пуски с полигона "Капустин Яр", сообщил начальник управления коммуникации командования Воздушных сил Юрий Игнат. Впоследствии РФ подтвердила, что это был пуск "Орешника".

