Ученые нашли более простой способ поиска алмазов

Раньше геологи могли сказать, где алмазы теоретически должны быть. Теперь геологи смогут сказать, где алмазы находятся наверняка.

Ученые из Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе разработали новый метод, который помогает легче определять, насколько потенциально богаты алмазами те или иные горные породы. Об этом сообщает IFL Science.

До сих пор геологи оценивали перспективность алмазных месторождений по содержанию сопутствующих минералов, которые показывали наличие геологических условий для образования алмазов. Новый метод акцентирует внимание на условиях сохранения уже образовавшихся алмазов, что не менее важно.

"Производители алмазов иногда хотят, чтобы они добывали золото, медь или какое-то другое сырье, потому что нет ничего сложнее, чем поиск и добыча алмазов", - рассказал ведущий автор исследования Андреа Джулиани.

Он объяснил, что ранее геологи поняли, что алмазы содержатся только там, где есть минерал под названием кимберлит. Но проблема в том, что присутствие кимберлита не гарантирует наличие значительного количества самих алмазов.

Новое исследование добавляет еще одну составляющую в эту формулу. Минерал оливин обычно составляет около половины кимберлитовой породы и содержит определенную концентрацию магния и железа. И вот именно состав оливина может подсказать, будут ли рядом алмазы.

Ученые проанализировали образцы из более чем 100 месторождений в разных странах мира, в частности в России, Канаде, Бразилии и Южной Африке. Они создали простой тест на основе состава оливина, который позволяет быстро оценить потенциал месторождения. Оказалось, что оливин, содержащий больше магния, чем железа, является хорошим знаком для алмазоискателей.

По словам исследователей, этот подход может стать дешевым и эффективным инструментом для разведки месторождений, дополняя традиционные способы и помогая лучше понять строение глубоких слоев Земли. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

