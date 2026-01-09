Россияне массированно атакуют Киев дронами: горят жилые дома, есть погибшие

Последствия атаки фиксируют в разных районах столицы.

С вечера четверга, 8 января, российские оккупационные войска атакуют Киев дронами. В столице слышны взрывы, есть разрушения. УНИАН собирает основную информацию о последствиях обстрела.

Новость обновляется...

Обновлено 02:24: В Печерском районе, где было попадание БпЛА в 24-этажное нежилое здание, произошло разрушение на уровне 23-24 этажей и возгорание, сообщает Кличко.

Видео дня

Обновлено 02:16: Зафиксирован взлет истребителей МиГ-31К, являющихся носителями ракет "Кинжал".

Тем временем в Днепровском районе Киева, где произошло попадание БпЛА в 12-ти этажный жилой дом, возник пожар. Есть частичные разрушения дома.

Обновлено 02:11: Число погибших в столице возросло до двух человек, информирует Виталий Кличко.

"Двое погибших в столице. Пострадали пять человек. Трем из них медики оказали помощь на месте. Двоих – госпитализировали", – заявил он.

Обновлено 02:06: В Дарницком районе в результате поражения вражеской целью произошло возгорание на 15 этаже 16-этажного дома, заявил Тимур Ткаченко.

Обновлено 02:02: В результате атаки РФ по Киеву погиб человек, информирует мэр Виталий Кличко.

"Одна погибшая в Киеве. Четверо пострадавших. Двух из них медики госпитализировали", – говорится в сообщении.

По его данным, в Днепровском районе в результате попадания БпЛА в трехэтажный жилой дом произошло разрушение одного подъезда и возник пожар. Из дома эвакуировали 29 человек.

Обновлено 01:58: В Дарницком районе в результате вражеских обстрелов фиксируется возгорание гаражей.

Между тем, Воздушные силы ВСУ сообщают о скоростных целях в направлении Киевщины. Также военные предупредили о пусках крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.

Обновлено 01:40: В Днепровском районе Киева в результате вражеской атаки пожар на 7 этаже жилого 9-этажного дома.

Тем временем в Печерском районе зафиксировано повреждение жилого дома на уровне 20 этажа.

Обновлено 01:20: По данным главы КГВА Тимура Ткаченко, в Днепровском районе в результате атаки поврежден незаселенный частный дом.

Обновлено 01:17: В Деснянском районе столицы зафиксировано возгорание на территории торгового центра.

Обновлено 01:14: В Киеве уже четверо пострадавших в результате атаки РФ.

Обновлено 01:06: Число пострадавших в результате вражеской атаки по Киеву возросло до двух. Между тем в Дарницком районе в результате атаки россиян зафиксировано возгорание в жилом доме на уровне 9-10 этажей.

Обновлено 01:01: Зафиксировано падение воздушной цели во дворе жилого дома в Днепровском районе. Предварительно – без повреждений. На еще одной локации в этом же районе произошло повреждение крыши 3-этажного дома.

По состоянию на 00:53 9 января было известно о последствиях атаки в Днепровском, Деснянском, Печерском и Дарницком районах столицы. Такие данные приводит глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Так, в Дарницком районе зафиксировано падение цели во дворе жилого дома. Предварительно – без пострадавших и возгорания.

В Днепровском районе Киева фиксировали возгорание в нежилом здании. Также части БПЛА повредили многоэтажку, произошло возгорание в одной из квартир. Позже поступила информация об одном пострадавшем в Днепровском районе.

В Деснянском районе вражеский БПЛА упал на крышу многоэтажки. По другому адресу в этом же районе поврежден жилой дом на уровне первых двух этажей.

"В результате вражеского обстрела зафиксировано повреждение 5-этажного жилого дома в Деснянском районе. Предварительно – без пострадавших", – пишет Ткаченко.

В то же время в Печерском районе на одной локации горят автомобили, по другому адресу пожар в жилом доме.

Атаки РФ по Украине

Российские террористы продолжают атаковать мирные украинские города. Под ударом 8 января оказался и Кривой Рог. Погибла 77-летняя женщина, а по меньшей мере 23 человека пострадали. Среди них – шестеро детей.

Кроме того, во время воздушной тревоги, объявленной из-за угрозы запусков баллистики с полигона "Капустин Яр", во Львове прогремела серия мощных взрывов. Власти Львовщины сообщают об атаке на объект критической инфраструктуры. Был ли это "Орешник" – пока неизвестно.

Вас также могут заинтересовать новости: