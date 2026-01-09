Вор проголотил яйцо Фаберже в Новой Зеландии, чтобы вынести его из ювелирного магазина

Сотрудники ювелирного магазина обвинили несостоявшегося покупателя в необычной краже.

В Новой Зеландии мужчину обвинили в краже медальона-яйца Фаберже стоимостью 19 тысяч долларов. Как пишет ВВС, драгоценность он проглотил в ювелирном магазине Partridge Jewellers в центре Окленда.

Сотрудники магазина рассказали, что посетитель взял кулон из коллекции Fabergé James Bond Octopussy и проглотил его. 32-летнего мужчину задержали в магазине спустя несколько минут. Он прошел медицинское обследование и остается под стражей. Проглоченная добыча, сообщают полицейские, пока не обнаружена.

По информации Guardian, предполагаемому вору было предъявлено обвинение в краже кулона. Этот кулон ювелиры создали, вдохновившись одним из фильмов о Джеймсе Бонде, построенном вокруг кражи яйца Фаберже. Фильм 1983 года назывался Octopussy ("Осьминожка") – это было прозвище одной из героинь, очередной девушки Бонда, циркачки, которая занималась контрабандой драгоценностей.

Согласно сайту Fabergé, кулон изготовлен из 18-каратного желтого золота и украшен зеленой эмалью. Он инкрустирован 60 белыми бриллиантами и 15 синими сапфирами. Внутри прячется миниатюрный осьминог из 18-каратного золота с глазами из двух черных бриллиантов.

По данным СМИ, подозреваемому также предъявлено обвинение в предполагаемой краже iPad из того же ювелирного магазина 12 ноября, а также в похищении наполнителя для кошачьего туалета и средств от блох на сумму менее 60 долларов США из частного дома на следующий день.

Ограбление Лувра

Напомним, что одним из самых громких ограблений прошлого года стала кража драгоценностей из Лувра. Там пропали 8 ювелирных изделий, среди которых тиары, ожерелья и серьги, которые когда-то принадлежали французским королевам и императрице Евгении. В том числе тиара из коллекции драгоценностей королевы Марии-Амели и королевы Гортензии. Это украшение, высотой 6,2 см и шириной 10,7 см, изготовлено из цейлонских сапфиров и бриллиантов.

