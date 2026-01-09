Европейцы планируют создать 'карманную' ракету для противодействия беспилотникам на море

Недорогую и небольшую ракету для защиты кораблей будут разрабатывать британские оборонцы и эстонский стартап.

Самая маленькая в мире 60-сантиметровая ракета для уничтожения дронов получит новую европейскую пусковую установку. Как пишет Interesting Engineering, инженерные работы будут осуществляться из Великобритании. Заявленная цель – создать оборонный потенциал, который можно будет быстро изготовить и развернуть.

Британская оборонная компания Babcock International заявила о планах сотрудничать с эстонским стартапом Frankenburg Technologies над разработкой контейнерной системы запуска ракет для защиты кораблей и прибрежной инфраструктуры от небольших атакующих беспилотников. Компании подписали меморандум о взаимопонимании по совместной разработке "новой и доступной" морской системы противодействия беспилотникам.

Предлагаемая система объединит опыт Babcock в военно-морской интеграции и модульных платформах с недорогой ракетной технологией Frankenburg. Согласно совместному заявлению компаний, она предназначена для контейнерного размещения, что позволит быстро устанавливать ее на различных судах или на стационарных местах без значительных модификаций.

Как отметили авторы, эта инициатива отражает растущую обеспокоенность европейских военных по поводу распространения недорогих беспилотников, которые можно использовать для наблюдения или взрывных атак:

"Война в Украине показала, как относительно дешевые беспилотные системы могут перегрузить традиционные системы противовоздушной обороны, которые полагаются на дорогие ракеты или сложные радиолокационные сети".

В заявлении главный исполнительный директор Frankenburg Кусти Салм отметил, что угроза со стороны дронов изменила характер военных действий, и что теперь "каждый уровень защиты должен быть разработан с учетом массы и скорости с самого начала".

Компания Frankenburg, базирующаяся в Таллинне, заявила, что ее целью является производство ракетных систем, которые примерно в 10 раз дешевле и до 100 раз быстрее в производстве, чем традиционные альтернативы.

В центре предложения Frankenburg находится ракета Mark 1, которую компания описывает как самую маленькую управляемую ракету в мире. Оружие имеет длину около 60 сантиметров и предназначено для массового производства с использованием коммерчески доступных компонентов. Оно оснащено твердотопливным ракетным двигателем и оптимизировано для использования в системах противовоздушной обороны ближнего радиуса действия.

Компания заявила, что на начальном этапе будет направлено на производство до 100 ракет ПВО малой дальности в день.

Согласно соглашению с Babcock, компании заявили, что совместно разработанная система будет сосредоточена на обеспечении масштабируемой и кинетической обороны для защиты военнослужащих и критически важной инфраструктуры, особенно в морской среде. Они добавили, что сотрудничество также может открыть двери к экспортным возможностям за пределы Европы.

Использование дронов в Украине

Как писал УНИАН, аналитики называли создание и использование морских и подводных дронов украинскими военными новой главой в военных действиях. Такую оценку получила, в частности, операция по уничтожению российской подводной лодки в порту Новороссийска.

Кроме того, во время удара по одному из нефтяных танкеров российского теневого флота операторы дронов действовали настолько мастерски, что уничтожили машинное отделение танкера, но не создали угроз для экологии.

