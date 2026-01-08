Нужно убрать 2 спички, чтобы равенство стало правильным: быстрый тест для проверки IQ

Эта головоломка – еще одна возможность проверить свои математические способности.

В сети приобрела популярность новая математическая головоломка, в которой нужно исправить неправильное равенство, составленное из спичек. Чтобы ее решить, необходимы умение концентрироваться и нестандартно мыслить.

Это задание распространили в TikTok на странице, которая регулярно публикует загадки и тесты на внимательность. Именно там пользователям предложили испытать себя, решив, на первый взгляд, простую, но коварную задачку.

Перед вами - неправильное математическое равенство 6 × 7 = 39, составленное из 24 спичек. Суть задачи состоит в том, чтобы убрать только две спички и превратить пример в правильный, в котором останется 22 спички.

Видео дня

Авторы загадки отметили, что ключ к решению - внимательное наблюдение и умение мыслить нестандартно. Если подойти к задаче креативно, правильный ответ становится вполне достижимым, даже без сложных вычислений. Итак, удачи!

Вы нашли правильный ответ? Если да - вы молодец! Значит, у вас отличное аналитическое мышление, прекрасное умение концентрировать внимание. Если же нет - не расстраивайтесь: вы можете еще подумать. Правильный ответ - ниже.

Как видим, достаточно убрать левую нижнюю спичку из цифры 6 и правую верхнюю из 9 - и получится правильное математическое равенство: 5 х 7 = 35.

Другие головоломки от УНИАН

Ранее мы предлагали пройти 12-секундный тест для проверки IQ. Нужно найти слово "мороз" в сетке букв. Оно может быть расположено горизонтально или вертикально.

В другой головоломке предлагается найти 3 совы среди кошек за 10 секунд. Эта оптическая иллюзия - не просто развлечение, а настоящее испытание для зрения и мозга.

Вас также могут заинтересовать новости: