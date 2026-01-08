Новые данные исследований могут раскрыть истинное происхождение человека

Окаменелости, обнаруженные в Марокко, демонстрируют сочетание архаичных и более современных характеристик.

Недавно обнаруженные окаменелости в Касабланке, Марокко, могут дать важные сведения об эволюции Homo sapiens. Об этом пишет Indian Defence Review.

Отмечается, что датируемые примерно 773 000 лет назад, эти останки позволяют заглянуть в период, предшествовавший разделению линий, которые в конечном итоге привели к появлению современных людей, неандертальцев и денисовцев.

Результаты, опубликованные в журнале Nature, предполагают, что окаменелости из пещеры "Гоминиды" в карьере Томаса I представляют собой ключевой момент в развитии нашего вида. Хотя они, возможно, и не являются прямыми предками Homo sapiens, останки предоставляют важные доказательства того, что ранние гоминины жили на грани эволюционного расхождения.

Краткий обзор древних людей

Расположенный в юго-западной части Касабланки карьер Томаса I долгое время был центром археологических исследований ранней человеческой жизни. Новые окаменелости были обнаружены в пещере Гротт-а-Гоминидес, которая оказалась богатым источником окаменелостей плейстоцена. В течение трех десятилетий исследователи кропотливо раскапывали это место, обнаружив сложный слой отложений, сохранивший древние человеческие останки с удивительной детализацией. Последние находки, включая челюстные кости, позвонки и зубы взрослых и детей, датируются примерно 773 000 лет назад, что соответствует критической точке в эволюции человека.

Интересно, что этот период знаменует собой конец геомагнитной инверсии Матуямы-Брюнхеса, сдвига магнитного поля Земли, произошедшего около 773 000 лет назад. Благодаря магнитостратиграфии отложений с высоким разрешением ученые смогли точно определить хронологию этих окаменелостей, предложив одну из самых точных датировок для африканских плейстоценовых гомининов.

По мнению группы исследователей под руководством Жан-Жака Хублина из Института эволюционной антропологии им. Макса Планка, окаменелости, вероятно, принадлежат популяции, находящейся у истоков линии Homo sapiens.

Сочетание примитивных и современных черт

Важно, что окаменелости, обнаруженные в Марокко, демонстрируют сочетание архаичных и более современных характеристик. Например, нижние челюсти, найденные на этом месте, напоминают челюсти Homo erectus с длинной, узкой формой и скошенным подбородком, но также демонстрируют черты, наблюдаемые у более поздних видов, таких как Homo sapiens. Зубы, с другой стороны, больше похожи на зубы современных людей и неандертальцев, что предполагает тесную связь с эволюционной ветвью, которая в конечном итоге привела к Homo sapiens.

Мэтью Скиннер, один из исследователей, участвовавших в исследовании, отметил важность микрокомпьютерной томографии для анализа внутренней структуры зубов.

По словам Шары Бейли, анализ зубов показал, что, хотя марокканские окаменелости имели некоторые общие черты с Homo antecessor, они отличались по ряду признаков, что указывает на их принадлежность к отдельной линии развития.

Эволюционный перекресток: Африка или Евразия

Отмечается, что окаменелости из пещеры "Гоминиды" опровергают предыдущие теории, предполагавшие, что последний общий предок Homo sapiens, неандертальцев и денисовцев мог возникнуть в Евразии. В статье сказано:

"Хотя окаменелости из таких мест, как Гран-Долина в Испании, предлагались в качестве потенциальных кандидатов на роль этого предка, новые марокканские окаменелости убедительно подтверждают африканское происхождение современных людей".

Денис Гераадс, известный палеонтолог, подчеркнул, что это открытие подкрепляет аргумент о том, что Сахара не была постоянным барьером между Северной Африкой и остальной частью континента. Ископаемые свидетельства указывают на то, что периодически открывались экологические коридоры, позволяющие обмениваться видами между Северной Африкой и саваннами южнее.

Жан-Жак Юблин также отметил, что открытие этих ископаемых согласуется с пониманием глубокого африканского происхождения Homo sapiens, подтверждая идею о том, что наш вид возник в Африке, прежде чем расселиться по другим частям мира.

Важно, что марокканские ископаемые заполняют существенный пробел в хронологии эволюции человека, помогая уточнить понимание того, как Homo sapiens отделился от других гомининов. Ископаемые из Грот-а-Гоминидес представляют собой популяцию, которая эволюционировала непосредственно перед появлением последнего общего предка Homo sapiens, неандертальцев и денисовцев, предоставляя ценные сведения о ранних этапах эволюции человека.

