Какие деревья плохо растут возле домов: их уже не сажают даже в городах

Исследования показывают, что не все виды деревьев хорошо развиваются за пределами своей родной среды. Исследования в области городского лесоводства, фитопатологии и экологического мониторинга показывают, что некоторые из них имеют тенденцию к быстрому неконтролируемому росту, дают обильную поросль, становятся более восприимчивыми к болезням и создают препятствия для застроенной инфраструктуры, пишет India Times.
В исследовании, опубликованном в журнале Ambio, были выделены определенные виды, которые часто создают проблемы во дворах частных и многоквартирных домов.
Все они имеют общие черты - быстрый вертикальный рост, хрупкую древесину, инвазивное распространение семян, поверхностные или разветвленные корни, а также высокую восприимчивость к патогенам. Их использование в садах и дворах часто приводит к чрезмерной обрезке, постоянному уходу или даже удалению, чтобы предотвратить повреждение имущества и окружающей растительности.
Дикая груша
Груша Каллери (Pyrus calleryana или дикая груша) – это дерево широко высаживали, потому что оно декоративное, быстро развивается, компактное и хорошо растет на городских почвах. Но исследования показали, что груши могут создать самоподдерживающуюся популяцию, выходящую далеко за пределы обрабатываемых площадей. Следовательно, они становятся доминирующими на больших территориях. Их рост и репродуктивные характеристики имеют последствия как для естественной растительности, так и для застроенной среды.
- Образует плотные скопления мелких, твердых веток, которые часто ломаются под умеренным ветром или льдом.
- Семена разносится птицами и млекопитающими далеко и широко. Следовательно, оно может быстро колонизировать местность, захватывая обочины дорог, оголенные после расчистки земли и участки земли, неудобные для людей.
- Образуются густые заросли, из-за чего к земле попадает меньше света, поскольку зеленые растения, растущие под деревьями, подавляются.
- После пожара или вырубки участок снова отрастет, поскольку останется много корней. Поэтому вырубку нужно повторять много раз, чтобы предотвратить повторное заселение.
- Корни могут распространяться под подъездными путями, внутренними двориками и легкими конструкциями, со временем создавая препятствия для бетонных поверхностей или брусчатки.
- Наблюдалось локальное увеличение уплотнения почвы из-за корней.
Клен
Несколько видов клена широко высаживают во дворах для затенения, ради декоративной кроны и яркой осенней окраски листьев. Но исследования показывают, что эти виды часто подвергаются заражению насекомыми и вторичной колонизации грибами.
- Щитовки и тли питаются соком листьев и молодых побегов, образуя липкую падь, которая скапливается на тротуарах, транспортных средствах и уличной мебели.
- Падь способствует росту сажистой плесени на прилегающих поверхностях и изменяет микробные сообщества на почве и растительной массе под пологом деревьев.
- Под воздействием насекомых структура ветки постепенно ухудшается, и ветка с большей вероятностью сломается под ветром.
- Корни, распространяющиеся в стороны и поверхностно, могут повредить тротуары, внутренние дворики и неглубокие коммуникации, а в некоторых случаях даже снести бетонные плиты, подняв их.
- Деревья, поврежденные насекомыми, более подвержены вторичным грибковым патогенам. Со временем эти патогены могут не только поставить под угрозу здоровье дерева, но и его структурную безопасность. Наблюдения показывают, что эти проблемы сохраняются, несмотря на регулярную обрезку и борьбу с вредителями в домашних условиях.
Дуб
Дубы имеют экологическое значение в лесных экосистемах, однако их поведение на приусадебных участках существенно отличается. Полевые исследования показывают, что плотность их кроны, медленное разложение листьев, разветвленные корневые системы и обильные циклы плодоношения взаимодействуют с химическим составом почвы, уровнем освещения и жилой инфраструктурой измеримым образом.
- Густой полог уменьшает проникновение света к земле, ограничивая рост подлеска и предотвращая образование более мелких растений.
- Накопленный листопад удерживает влагу, изменяет химический состав почвы и может способствовать локальным влажным условиям.
- Значительное производство желудей поддерживает популяции грызунов, птиц и мелких млекопитающих, которые могут собираться вблизи домов.
- Развитые корни могут стать врагом вашего фундамента, дренажных труб и твердого ландшафта, а иногда это может вызвать структурные проблемы.
- Вес ветвей и особенности роста увеличивают вероятность отклонения ветвей во время штормов, что требует постоянного мониторинга на жилых участках.
- Накопление листьев и желудей требует повторного ухода, чтобы предотвратить нарушения работы сада или засорение дренажа.
Кипарис Лейланда
Кипарис Лейланда широко используется как быстрорастущая ширма или живая изгородь в ландшафтном дизайне жилых домов. Отчеты службы исследования фитопатологии выявляют высокую частоту возникновения болезней, в том числе рака деревьев. Плотная посадка деревьев приводит к очень быстрому распространению болезни, а болезнь усугубляется из-за недостатка влаги, ран от обрезки и высокой плотности посадки, что типично для садовых ширм.
- Грибковые патогены находятся в спящем состоянии в древесной ткани, но вызывают постепенное отмирание ветвей. Даже на участках, где видимые симптомы исчезли.
- Плотная посадка деревьев способствует быстрому распространению инфекции между соседними деревьями, и поэтому целые секции могут погибнуть или вегетативно отмирать.
- Отмирание ветвей приводит к образованию отверстий в сетках, что приводит к потере приватности.
- Раны от обрезки и вода способствуют инфекции и таким образом ускоряют упадок больных деревьев. Уже через несколько лет пораженные деревья нужно будет полностью удалить или заменить.
- Густая растительность может требовать очень тщательного ухода, что будет проблемой на узких участках.
Тополь
Виды тополя адаптированы к прибрежным средам, но создают трудности при посадке в домашних садах. Наблюдательные и экологические исследования показывают высокую репродуктивную продуктивность, хрупкую древесину и разветвленную корневую систему. Их поведение в условиях двора влияет на использование воды и окружающие растения.
- Производит огромное количество семян, переносимых воздухом, с волокнами, похожими на хлопок, которые накапливаются в водосточных желобах, канализационных стоках и вентиляционных системах.
- Быстрый рост молодых растений приводит к образованию широких, неглубоких корней, которые конкурируют с газонами, декоративными растениями и соседними деревьями.
- Ветки легко ломаются, даже в тихую погоду, из-за низкой плотности древесины и быстрого увеличения диаметра.
- Высокая потребность в воде создает нагрузку на почву, орошение и прилегающую растительность.
- Опавшие семена и остатки листьев создают постоянные проблемы с обслуживанием, в частности засоряют стоки.
- Требуется усиленный уход, чтобы предотвратить повреждение соседних сооружений.
Какие еще деревья не сажают возле домов
Напомним, что некоторые деревья нельзя сажать рядом с домами не только из-за потенциального вреда, но и согласно народным приметам. В частности, не советуют сажать во дворе березы. Эти деревья требуют много воды, что будет вредить соседним растениям. А кроме того, под березами собирается много мусора, который нужно постоянно убирать.