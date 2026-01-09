Какие деревья плохо растут возле домов: их уже не сажают даже в городах

Вред от этих видов деревьев превосходит их красоту и пользу.

Исследования показывают, что не все виды деревьев хорошо развиваются за пределами своей родной среды. Исследования в области городского лесоводства, фитопатологии и экологического мониторинга показывают, что некоторые из них имеют тенденцию к быстрому неконтролируемому росту, дают обильную поросль, становятся более восприимчивыми к болезням и создают препятствия для застроенной инфраструктуры, пишет India Times.

В исследовании, опубликованном в журнале Ambio, были выделены определенные виды, которые часто создают проблемы во дворах частных и многоквартирных домов.

Все они имеют общие черты - быстрый вертикальный рост, хрупкую древесину, инвазивное распространение семян, поверхностные или разветвленные корни, а также высокую восприимчивость к патогенам. Их использование в садах и дворах часто приводит к чрезмерной обрезке, постоянному уходу или даже удалению, чтобы предотвратить повреждение имущества и окружающей растительности.

Дикая груша

Груша Каллери (Pyrus calleryana или дикая груша) – это дерево широко высаживали, потому что оно декоративное, быстро развивается, компактное и хорошо растет на городских почвах. Но исследования показали, что груши могут создать самоподдерживающуюся популяцию, выходящую далеко за пределы обрабатываемых площадей. Следовательно, они становятся доминирующими на больших территориях. Их рост и репродуктивные характеристики имеют последствия как для естественной растительности, так и для застроенной среды.

Образует плотные скопления мелких, твердых веток, которые часто ломаются под умеренным ветром или льдом.

Семена разносится птицами и млекопитающими далеко и широко. Следовательно, оно может быстро колонизировать местность, захватывая обочины дорог, оголенные после расчистки земли и участки земли, неудобные для людей.

Образуются густые заросли, из-за чего к земле попадает меньше света, поскольку зеленые растения, растущие под деревьями, подавляются.

После пожара или вырубки участок снова отрастет, поскольку останется много корней. Поэтому вырубку нужно повторять много раз, чтобы предотвратить повторное заселение.

Корни могут распространяться под подъездными путями, внутренними двориками и легкими конструкциями, со временем создавая препятствия для бетонных поверхностей или брусчатки.

Наблюдалось локальное увеличение уплотнения почвы из-за корней.

Клен

Несколько видов клена широко высаживают во дворах для затенения, ради декоративной кроны и яркой осенней окраски листьев. Но исследования показывают, что эти виды часто подвергаются заражению насекомыми и вторичной колонизации грибами.

Щитовки и тли питаются соком листьев и молодых побегов, образуя липкую падь, которая скапливается на тротуарах, транспортных средствах и уличной мебели.

Падь способствует росту сажистой плесени на прилегающих поверхностях и изменяет микробные сообщества на почве и растительной массе под пологом деревьев.

Под воздействием насекомых структура ветки постепенно ухудшается, и ветка с большей вероятностью сломается под ветром.

Корни, распространяющиеся в стороны и поверхностно, могут повредить тротуары, внутренние дворики и неглубокие коммуникации, а в некоторых случаях даже снести бетонные плиты, подняв их.

Деревья, поврежденные насекомыми, более подвержены вторичным грибковым патогенам. Со временем эти патогены могут не только поставить под угрозу здоровье дерева, но и его структурную безопасность. Наблюдения показывают, что эти проблемы сохраняются, несмотря на регулярную обрезку и борьбу с вредителями в домашних условиях.

Дуб

Дубы имеют экологическое значение в лесных экосистемах, однако их поведение на приусадебных участках существенно отличается. Полевые исследования показывают, что плотность их кроны, медленное разложение листьев, разветвленные корневые системы и обильные циклы плодоношения взаимодействуют с химическим составом почвы, уровнем освещения и жилой инфраструктурой измеримым образом.

Густой полог уменьшает проникновение света к земле, ограничивая рост подлеска и предотвращая образование более мелких растений.

Накопленный листопад удерживает влагу, изменяет химический состав почвы и может способствовать локальным влажным условиям.

Значительное производство желудей поддерживает популяции грызунов, птиц и мелких млекопитающих, которые могут собираться вблизи домов.

Развитые корни могут стать врагом вашего фундамента, дренажных труб и твердого ландшафта, а иногда это может вызвать структурные проблемы.

Вес ветвей и особенности роста увеличивают вероятность отклонения ветвей во время штормов, что требует постоянного мониторинга на жилых участках.

Накопление листьев и желудей требует повторного ухода, чтобы предотвратить нарушения работы сада или засорение дренажа.

Кипарис Лейланда

Кипарис Лейланда широко используется как быстрорастущая ширма или живая изгородь в ландшафтном дизайне жилых домов. Отчеты службы исследования фитопатологии выявляют высокую частоту возникновения болезней, в том числе рака деревьев. Плотная посадка деревьев приводит к очень быстрому распространению болезни, а болезнь усугубляется из-за недостатка влаги, ран от обрезки и высокой плотности посадки, что типично для садовых ширм.

Грибковые патогены находятся в спящем состоянии в древесной ткани, но вызывают постепенное отмирание ветвей. Даже на участках, где видимые симптомы исчезли.

Плотная посадка деревьев способствует быстрому распространению инфекции между соседними деревьями, и поэтому целые секции могут погибнуть или вегетативно отмирать.

Отмирание ветвей приводит к образованию отверстий в сетках, что приводит к потере приватности.

Раны от обрезки и вода способствуют инфекции и таким образом ускоряют упадок больных деревьев. Уже через несколько лет пораженные деревья нужно будет полностью удалить или заменить.

Густая растительность может требовать очень тщательного ухода, что будет проблемой на узких участках.

Тополь

Виды тополя адаптированы к прибрежным средам, но создают трудности при посадке в домашних садах. Наблюдательные и экологические исследования показывают высокую репродуктивную продуктивность, хрупкую древесину и разветвленную корневую систему. Их поведение в условиях двора влияет на использование воды и окружающие растения.

Производит огромное количество семян, переносимых воздухом, с волокнами, похожими на хлопок, которые накапливаются в водосточных желобах, канализационных стоках и вентиляционных системах.

Быстрый рост молодых растений приводит к образованию широких, неглубоких корней, которые конкурируют с газонами, декоративными растениями и соседними деревьями.

Ветки легко ломаются, даже в тихую погоду, из-за низкой плотности древесины и быстрого увеличения диаметра.

Высокая потребность в воде создает нагрузку на почву, орошение и прилегающую растительность.

Опавшие семена и остатки листьев создают постоянные проблемы с обслуживанием, в частности засоряют стоки.

Требуется усиленный уход, чтобы предотвратить повреждение соседних сооружений.

Какие еще деревья не сажают возле домов

Напомним, что некоторые деревья нельзя сажать рядом с домами не только из-за потенциального вреда, но и согласно народным приметам. В частности, не советуют сажать во дворе березы. Эти деревья требуют много воды, что будет вредить соседним растениям. А кроме того, под березами собирается много мусора, который нужно постоянно убирать.

