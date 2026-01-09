Трамп: И Путин, и Зеленский сейчас хотят заключить мирное соглашение

В то же время президент США не пообещал увеличения поддержки Украине и признал отсутствие сроков прекращения войны.

Президент США Дональд Трамп считает российского лидера Владимира Путина готовым к заключению мирного соглашения. Об этом он заявил в интервью The New York Times.

По словам Трампа, переговорный процесс неоднократно заходил в тупик из-за позиций обеих сторон. Он утверждает, что были моменты, когда Кремль был готов к договоренностям, но президент Украины Владимир Зеленский якобы отказывался от соглашения, что, по его словам, его "шокировало".

"У меня были случаи, когда я полностью закончил с Путиным, а Зеленский не хотел заключать соглашение. Затем у меня были ситуации, когда все было наоборот", - сказал Трамп.

В то же время американский лидер заявил, что сейчас считает, что обе стороны могут быть заинтересованы в достижении договоренностей.

"Я думаю, что сейчас они оба хотят заключить соглашение, но мы это еще узнаем", - добавил он.

Трамп также отказался назвать какие-либо сроки возможного завершения войны, отойдя от своей прежней практики публично озвучивать дедлайны для достижения мира. По его словам, он не готов брать на себя обязательства по увеличению американской помощи Украине, если Россия и в дальнейшем будет сопротивляться прекращению огня.

"Я просто не хочу оказаться в ситуации, когда должен это обещать, потому что обязан проверить, могу ли я спасти жизни", - пояснил Трамп.

На вопрос о конкретных сроках он ответил кратко: "Мы делаем все возможное. У меня нет сроков".

Мирные переговоры - последние заявления

Как сообщал УНИАН, Трамп готов взять на себя обязательства по участию Соединенных Штатов в будущей обороне Украины, поскольку убежден, что Россия не пойдет на новое вторжение.

"Я твердо убежден, что они не станут вторгаться снова, иначе я бы на это не согласился", - заявил он.

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что двусторонний документ об американских гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации на высшем уровне.

