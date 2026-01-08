В Киевской области из-за аварии на ЛЭП задержали ряд поездов

Больше всего задерживается рейс №10/9 Будапешт - Киев.

В Киевской области упала опора внешней линии электропередачи 110 кВ на контактную сеть железной дороги, из-за чего была обесточена одна из участков. Об этом сообщила "Укрзализныця".

"Препятствие уже устранено, напряжение восстановлено, движение поездов постепенно нормализуется. Для пассажиров, которые прибудут в Киев во время комендантского часа, КГГА организовала автобусные трансферы по городу", - добавили в УЗ.

Также столичные каналы сообщали, что полностью остановился в поле поезд Перемышль - Киев: он опаздывал уже более 5 часов и был без света.

В КОВА ранее предупредили, что на территорию области надвигается мощный циклон.

"Сейчас на дорогах Киевской области работают 433 единицы спецтехники. В усиленном режиме задействованы все коммунальные службы, патрульная полиция и подразделения ГСЧС", - говорится в сообщении.

Также отмечалось, что из-за сложных погодных условий в области зафиксированы аварийные отключения электроэнергии. К вечеру энергетикам уже удалось восстановить электроснабжение для 30 тысяч потребителей.

"Работы осложняются гололедом, падением деревьев, многочисленными обрывами линий электропередачи и сложным доступом к местам повреждений. Сейчас без электроснабжения остаются более 142 тысяч клиентов", - добавили там.

Последствия непогоды в Киевской области

