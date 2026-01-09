9 января в Украине начинается похолодание, далее морозы еще усилятся, - синоптик

В то же время осадков станет меньше.

С сегодняшнего дня, 9 января, погода в Украине будет меняться . Сегодня днем циклон Ulli, который вызвал снегопады и метели, сместится на север, поэтому осадки ослабнут и прекратятся. В то же время начнется похолодание. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известная синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, сегодня снег будет выпадать только в северной части Украины, но начнется ощутимое похолодание.

"Самыми холодными будут западные области Украины, в течение дня -5...-10 градусов", - сообщила эксперт по погоде.

На севере похолодает до -4...-9 градусов и будет снег. На востоке ожидается -3...+3 градуса, в центре морозы будут -3...-8, на юге -2...+4 градуса.

"9 января ожидается сильный ветер со штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду", - предупредила Наталья Диденко и добавила, что это сильно снизит так называемую температуру комфорта.

В Киеве сегодня ожидается снег и похолодание до -5...-7 градусов. Наталья Диденко предупреждает о сильном западном ветре и гололеде - на дорогах будет очень-очень скользко.

"Далее морозы усилятся, но осадков станет меньше. Пока что", - резюмировала она.

