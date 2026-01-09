Атака РФ на Киевскую область: город Славутич полностью обесточен

Причины отключения электроэнергии в городе устанавливаются.

В ночь на 9 января российские оккупационные войска атакуют Киев и область дронами. На фоне обстрела появилась информация о блэкауте в Славутиче Киевской области.

Об этом сообщил мэр Славутича Юрий Фомичев в своем Telegram-канале. Подробностей о причинах и продолжительности отключения электроэнергии в городе нет.

"Город обесточен. Причину выясняем. Именно в непогоду по всей стране продолжается атака врага, под прицелом объекты критической инфраструктуры. Прошу быть внимательными и осторожными. Об изменениях будем информировать", – написал городской голова.

Видео дня

Атака оккупантов на Киевскую область

Начальник Киевской областной военной администрации (ОВА) Николай Калашник рассказал о последствиях российской атаки на Киевскую область.

"В Вышгородском районе зафиксировано повреждение частного жилого дома и складских помещений. В Обуховском районе поврежден частный дом", – информирует чиновник.

К счастью, информация о пострадавших не поступала.

РФ атакует украинские города

В Киеве в результате российской атаки в нескольких районах горят многоэтажки. На момент написания новости было известно о как минимум четырех пострадавших в результате обстрела.

Также в Деснянском районе столицы фиксировалось возгорание на территории торгового центра.

Во Львове, где во время тревоги прогремели мощные взрывы, пострадавших, к счастью, нет. Глава Львовской ОГА Максим Козицкий сообщил, что был атакован объект критической инфраструктуры. Местные власти и Воздушные силы не предоставляли официальных данных о том, была ли применена ракета "Орешник".

