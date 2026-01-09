Трамп хочет подкупить гренландцев, чтобы убедить их отделиться от Дании, - Reuters

Внутренние дискуссии о разовых выплатах для гренландцев не являются чем-то новым.

Американские чиновники обсуждали возможность выплаты единовременной суммы денег жителям Гренландии, чтобы убедить их отделиться от Дании и, возможно, присоединиться к США. Об этом сообщили четыре источника Reuters.

По информации двух собеседников, несмотря на то, что точная сумма в долларах и логистика любых выплат пока неизвестны, американские чиновники, среди которых помощники Белого дома, обсудили суммы от 10 до 100 тысяч долларов на человека.

"Идея прямой выплаты денег жителям Гренландии, заморской территории Дании, является одним из объяснений того, как США могут попытаться "купить" остров с 57 000 жителей, несмотря на настойчивые заявления властей в Копенгагене и Нууку, что Гренландия не продается", - подчеркивают в Reuters.

Также один из источников рассказал, что помощники Белого дома планируют перенести импульс от операции с венесуэльским диктатором Николасом Мадуро на достижение других более давних геополитических целей президента Дональда Трампа.

Кроме того, один из собеседников отметил, что внутренние дискуссии о разовых выплатах не являются чем-то новым, однако он добавил, что в последние дни они стали более серьезными. В частности, помощники рассматривают высокие суммы, а именно выплату 100 тысяч долларов на человека, что в целом составит почти 6 млрд долларов.

"Многие детали относительно потенциальных выплат остаются неясными, например, когда и как они будут распределены, если администрация Трампа пойдет по этому пути, или что именно ожидается от гренландцев в обмен. Белый дом заявил, что военное вмешательство возможно, хотя официальные лица также отметили, что США предпочитают покупку острова или другой способ его приобретения дипломатическими средствами", - добавили в Reuters.

Ранее Politico писало, что у Европы есть четыре варианта, чтобы спасти Гренландию от Трампа. Речь идет о поиске компромисса, о предоставлении Гренландии значительной суммы средств, о мести экономическими мерами и о размещении войск на острове.

"Все очень потрясены и не осознают, что на самом деле мы имеем в нашем арсенале. Никто действительно не знает, что делать, потому что американцы могут сделать все что угодно. Но нам нужны немедленные ответы на эти вопросы. Они не могут ждать три, пять или семь лет", - отметил бывший представитель парламента Дании.

Также Reuters сообщал, что госсекретарь США Марко Рубио встретится с лидерами Дании, не отступая от планов Трампа в отношении Гренландии. По его словам, президент США оставил за собой возможность достичь своей цели военными средствами.

"Однако, как дипломат, которым я являюсь сейчас, и чем мы занимаемся, мы всегда предпочитаем решать вопросы различными способами, включая Венесуэлу", - сказал он, отвечая на вопрос, готовы ли США потенциально поставить под угрозу военный альянс НАТО под руководством США, захватив Гренландию силой.

